Bagnara in festa per il novello sacerdote Padre Francesco Iermito

Foto ordinaz - Copia Giornate di festa per l’Arcidiocesi metropolita di Reggio Calabria-Bova. La città di Bagnara, dopo tanti anni, ha donato alla Chiesa di Dio un altro concittadino che è stato ordinato sacerdote, lo scorso 19 marzo in Cattedrale a Reggio Calabria, da S.E. Mons. Fortunato Morrone. È padre Francesco Iermito che insieme a Padre Francesco Vivona sono stati ordinati presbiteri alla presenza del clero reggino, dell’arcivescovo emerito Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, alle istituzioni civili cittadine e a numerosi fedeli.

La prima messa padre Francesco l’ha celebrata alla Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra. Alla celebrazione hanno preso parte oltre il sindaco Gregorio Frosina, anche il vicesindaco Mario Romeo, il consigliere Michelangelo Spoleti e altri rappresentanti delle istituzioni civili e religiose. A dare il saluto al nuovo sacerdote da parte della città, il primo cittadino che ha evidenziato: «Oggi è un giorno importante per la nostra Bagnara, perché ogni volta che una comunità dona a Dio un proprio concittadino come sacerdote, la città beneficia di questo dono e accresce il proprio legame con la Chiesa cattolica. Bagnara è stata sempre un baluardo su questo fronte. Ci tengo a ricordare che il primo documento ufficiale attestato nelle fonti storiche che cita espressamente il nome di questa città coincide con l’atto di fondazione di un’abbazia: quella eretta dal gran conte di Calabria e Sicilia, Ruggiero primo nel lontano 1085. Nel corso dei secoli, inoltre, in questo territorio si è attestata la presenza di numerose comunità religiose con l’erezione di conventi di diversi ordini religiosi. E ancora oggi, questa tradizione della vita religiosa in comune, continua dopo quasi mille anni grazie alla comunità dell’Immacolata che ospitiamo nel nostro territorio e che è guidata e fondata dal superiore Monsignor Santo Donato. È un onore, per me, essere presente qui a rappresentare tutti cittadini di Bagnara e ringraziare in qualità di sindaco il Signore per questo dono. Un dono, ancora più grande se pensiamo che padre Francesco è un sacerdote consacrato all’Immacolata. Le istituzioni di Bagnara, infatti, nel 1954, hanno voluto intensificare il legame con la Madonna Immacolata. Il sindaco di allora, dinanzi alla città tutta, all’Arcivescovo e al capitolo metropolitano, con atto notarile ha consacrato Bagnara alla Vergine Immacolata, e di questo evento si trova affissa una lapide commemorativa sulla facciata di Palazzo San Nicola». Frosina ha proseguito: «Questo giorno, per me, è anche importante non solo come primo cittadino ma anche come amico di padre Francesco in quanto nutriamo reciproca stima e amicizia che risale ancora prima della sua vocazione sacerdotale». Padre Francesco, abbracciando il sindaco Frosina si è rivolto a lui con queste parole: «Caro Gregorio, la tua presenza in Cattedrale e quella qui oggi, rappresenta come hai detto la partecipazione di tutto il popolo bagnarese. Hai fatto bene a ribadire che quando vi è una vocazione sacerdotale in una città significa che il Signore benedice quella comunità. Anche io voglio essere uno strumento del Signore per questa mia terra di Bagnara che amo sin da quando sono piccolo e mi impegnerò con la preghiera in favore delle sue istituzioni, dei miei concittadini e del futuro di quella che tutti chiamiamo la città di Maria».

