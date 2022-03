BAGNARA CALABRA "Qui riposa in pace una gru": a Porelli la buttano sul ridere

Gru riposa in pace A Porelli hanno deciso di buttarla sul ridere, annunciando di fatto un funerale. Funerale che riguarda una gru abbandonata da anni, ma che drammaticamente evidenzia un problema ben più grave; e cioè l'abbandono di un cantiere che di fatto non è mai stato pienamente operativo. A parte la gru che si erge minacciosa, e soprattutto nelle giornate di maltempo ruota pericolasamente su se stessa, sul piazzale di ciò che resta dell'ex scuola intitolata a Mons Antonino Gioffrè giacciono depositati, ormai quasi arruginiti, quintali e quintali di ferro.

La scuola sventrata in più parti sembra invocare aiuto nel ricordo dell'allegro vociare dei tanti bimbi che l'hanno frequentata. Lo stesso parcheggio ed il relativo piazzale sono in stato di totale abbandono, con il materiale di risulta lasciato ad alimentare il degrado di una zona da sempre conosciuta per la pulizia ed il decoro.

acqua a singhiozzo Altra protesta ed altro striscione apparso stamane, sempre nella zona alta di Porelli, riguarda la mancanza di acqua, o più precisamente l'erogazione a singhiozzo che interessa numerose abitazioni della zona. Alcuni cittadini hanno segnalato già da tempo al Comune il disservizio ma fino al momento nessuno si è occupato del problema. Gli striscioni evidenziano un malessere ed allo stesso tempo una richiesta affinchè si affrontino queste questioni e si diano le giuste risposte.

Car Trip