REGGIO CALABRIA Incontriamoci Sempre e Apar insieme per i bambini

logo is 1 Qualche giorno prima della Santa Pasqua, due associazioni importanti del nostro territorio lavoreranno insieme per donare un sorriso a tanti bambini. L'Associazione dei Pasticcieri Reggini Apar ed Incontriamoci Sempre per il Volontariato si recheranno al reparto di Pediatria del G.O.M. per donare le uova Pasquali ed i dolci tradizionali del periodo Pasquale.

"Come ogni anno, il nostro pensiero va ai nostri piccoli ricoverati presso il G.O.M." dichiara Pino Strati, Presidente di Incontriamoci Sempre "il nostro intento, grazie ad APAR, è quello di regalare un sorriso in occasione della Pasqua. Quest'anno fare lo stesso anche per Scilla, nello splendido Borgo di Chianalea: in collaborazione con il Ristorante Bleu de Toi, doneremo tanti dolciumi ed uova Pasquali, per la gioia di tanti bambini." "Vogliamo ringraziare" conclude Strati "anche l'Azienda di dolciumi Monardo, che, anche quest'anno, donerà all'Associazione Incontriamoci Sempre tante Uova Pasquali"



Il Direttivo di Incontriamoci Sempre