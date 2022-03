Al via il primo triennio della neo costituita sezione di Reggio Calabria, dell’Associazione Donne Giuriste Italia

ADGIIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, celebrata come consuetudine ogni 8 marzo, ha preso avvio, ufficialmente, il primo triennio della neo costituita sezione di Reggio Calabria, dell’Associazione Donne Giuriste Italia (acronimo A.D.G.I.).

La sezione reggina dell'A.D.G.I., nasce nell' estate 2021 dal sodalizio di cinque giovani donne avvocate reggine - Maria Crea , Antonella Vizzari, Anna Golotta, Silvia Caprì ed Elena Siclari - le quali hanno deciso, nonostante le incertezze del periodo storico, di intraprendere unitamente all'associazione nazionale – con sede legale a Roma - un percorso di lavoro improntato alla realizzazione, nella modalità più concreta e credibile dei fini, per i quali l'ADGI si spende su tutto il territorio nazionale.

Ben consapevoli delle difficoltà sociali, istituzionali, strutturali finanche territoriali, il direttivo di sezione crede fermamente che il vero cambiamento e l’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne nonché l’affermazione della parità di genere, passi soprattutto attraverso azioni tangibili.

L’intento è quello di avvalorare la funzione anche sociale dell’avvocato. A tal proposito la presidente avv. Crea Maria della sez. di RC: “indossare la toga, non è solo ammantarsi di un drappo nero, ma è simbolo dell’altissima funzione sociale, intellettuale e morale che siamo chiamati a svolgere e che pertanto deve essere un punto di riferimento per la collettività tutta” .

La Presidente Nazionale dell'Associazione Donne Giuriste Italia, Cav. Irma Conti, avvocato penalista cassazionista del foro di Roma sottolinea poi, " la determinazione e la forza delle giuriste italiane hanno dedicato le iniziative dell’8 marzo sul territorio nazionale alle donne ucraine ed al loro coraggio.

La sezione Reggina si è recata all’interno dell’Istituto Penitenziario plesso “San Pietro” per portare la mimosa alle donne che nella vita devono ricostruire un nuovo percorso per loro stesse e per i figli, con una visione più ampia sulle opportunità di cui loro hanno bisogno e per cui l’Associazione si è impegnata ulteriormente, con l’augurio di un futuro roseo".

Qust’ultimo evento si è svolto di concerto con l’Ufficio del Garante metropolitano per i diritti delle persone private della libertà personale.

Le giuriste della sez. di Reggio Calabria si sono date appuntamento con il Consiglio Nazionale di Presidenza e le altre sezioni d’Italia, il 17- 18 giugno 2022, partecipando al Congresso Nazionale ADGI “Oltre le quote”, che si terrà a Napoli il 17 e il 18 giugno 2022.