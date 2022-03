UniRC, il 21 marzo riparte la palestra della Mediterranea

UniRC PalestraLa Palestra CUS della Mediterranea presso il Lotto D del Campus Universitario in via dell’Università 25, dopo la sospensione delle attività dovute alla pandemia riapre le porte agli universitari.

Con decreto Rettorale del 1° marzo è consentita la ripresa delle attività nelle strutture sportive e ricreative d’Ateneo nel rispetto della normativa di settore in materia di contenimento e contrasto del contagio da COVID-19.

In queste settimane si sono svolte le operazioni di pulizia e sanificazione, richieste da questi mesi di fermo impianto, oltre a sistemare le attrezzature e quanto necessario per ripartire.

Si ricorda che oltre alla tessera dello studente, certificato medico e iscrizione, per entrare in palestra, ai sensi della norma decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021 le “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, sarà necessario il cosiddetto super green pass o green pass rafforzato.

La ripartenza comincerà dal 21 marzo con turni mattutini e pomeridiani, rispettivamente dalle 10:00 alle 13:00, e dalle 17:00 alle 20:00, con prenotazione per garantire il tetto di presenze massime e garantire gli spazi di sicurezza, prenotazione che si può fare già da oggi tramite il sito.

link alla pagina prenotazioni del sito https://www.cusreggiocalabria.it/turni-palestra