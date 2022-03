SCILLA Ciccone in Consiglio Comunale, sul Punto di primo intervento sono stato preso in giro. Da Bagnara nessuna parola su chiusura PPI

scilla-735x400 Ieri mattina seduta del consiglio comunale, assente la minoranza. Approvata la convenzione per la presentazione di progetti di rigenerazione urbana tra i Comuni di Campo Calabro, Fiumara, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Scilla e Villa San Giovanni. L'Amministrazione punta alla riqualificazione della Villa comunale e alla messa in sicurezza della piazzetta nei pressi dell'ex macello.

Il sindaco Pasquale Ciccone si è soffermato sulla non riapertura di notte del punto di primo intervento della Casa della Salute: <<E' stato un comportamento poco trasparente e scellerato ai limiti delle decenza. Credo di essere stato preso in giro e di conseguenza anche la popolazione. La politica in questo caso cerca di creare contrasti, quando si parla di sanità si potrebbe evitare di attaccare la mia persona>>. E sul diniego da parte del Comune di Bagnara di organizzare in piazza una manifestazione a favore della Casa della Salute, Ciccone ha aggiunto: <<Sono dispiaciuto, non mi viene da tala possibilità di spiegare ai cittadini l'importanza del PPI di notte. L'Amministrazione di Bagnara ha ringraziato il presidente Occhiuto e il Commissario dell'ASP Scaffidi per la Casa di Comunità e Centrale Operativa Territoriale e nessuna parola è stata spesa sul PPI di Scilla>>.

E sull'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, Ciccone ha aggiunto: <<Oggi possiamo dire di avercela fatta, abbiamo invertito la tendenza. Nel 2020 ci siamo trovati in difficoltà. E' stato fatto un buon lavoro>>. <<Il Comune di Scilla si è ripreso - ha spiegato il funzionario Giuseppe Marino - abbiamo redatto un bilancio sano e non alterato. Nel 2021 la situazione non era delle migliori, sui tributi era allarmante. Si è parlato anche della riqualificazione di Marina Grande, con la realizzazione di un percorso a piedi da Monacena al belvedere Morselli.

Tina Ferrera