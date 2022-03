A Scilla il Punto di primo intervento ancora chiuso, ma nasce un comitato pro Casa della Salute

Scilla - Sit-in Casa della Salute Lunedì sera il gruppo di attivisti ha manifestato pacificamente davanti alla Casa della Salute per la riapertura del punto di primo intervento di notte. Il servizio doveva essere riaperto il 1. marzo, invece l'attivazione è stata rinviata. Non sono chiare le motivazioni che hanno portato l'autorità competenti a fare un passo indietro.

Il gruppo di attivisti ha annunciato che è nato un comitato pro Casa della Salute che si occuperà non solo della riapertura del punto di primo intervento ma di tutte le problematiche inerenti l'ex nosocomio: <<Ricordiamo che lo Scillesi d'America - hanno aggiunto i componenti - è nato grazie alle donazioni in denaro dei nostri concittadini emigrati e da tempo mancano molti servizi. Il neo Comitato si occuperà di tutt ciò che riguarda il presidio>>.

Gli attivisti hanno detto che non si conoscono i motivi che hanno portato i dirigenti dell'Asp a non aprire il PPI h24 dopo l'annuncio del 1. marzo. La fredda serata non ha scoraggiato il gruppo di cittadini che ha sostato davanti allo Scillesi d'America fino alle 20.00, quando il medico di turno ha chiuso purtroppo l'ambulatorio. Dopo quattro mesi di sit-in di protesta pacifica e la presenza alle manifestazioni dell'Amministrazione Comunale e la partecipazione di Anna Barbaro, atleta medaglia d'argento alle Paralimpiadi come testimonial d'eccezione, e di Carlo Tansi, il servizio resta chiuso di notte.

Tina Ferrera