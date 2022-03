Istituto Comprensivo "U. Foscolo": Anche i ragazzi del plesso di Pellegrina esprimono vicinanza al popolo ucraino

Pellegrina - Manifestazione per la pace Primavera di Pace a Pellegrina di Bagnara Calabra dove, nella mattinata di oggi, anche la scuola primaria e secondaria del plesso pellegrinese del Comprensivo "Foscolo" ha voluto esprimere la propria vicinanza al popolo Ucraino, con una sentita manifestazione all'interno del cortile della scuola.

Al minuto di silenzio iniziale si sono intervallati gli inni sia d'Italia che dell'Ucraina, le toccanti poesie di Gianni Rodari e la canzone della Pace. La presenza del Vicesindaco Mario Romeo e del consigliere comunale Michele Spoleti hanno reso l'evento ancora più sentito, il loro messaggio di speranza è stato apprezzato dagli alunni. In fondo la PrimaVera forma di PACE inizia da Noi e dal nostro essere un Cuore solo che batte per il bene comune e per la pace nel mondo.

Carmela Pietropaolo