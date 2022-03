BAGNARA CALABRA Guerra in Ucraina, i bambini del Comprensivo "U. Foscolo" manifestano per la pace

A Bagnara si manifesta per la pace in Ucraina

Manifestazione per la pace in Ucraina stamattina a Bagnara Calabra dei bambini del Comprensivo "U. Foscolo". Ad accompagnarli in Piazza Lido gli insegnanti ed il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Romeo. Ad accoglierli il Sindaco della cittadina della Costa Viola Gregorio Frosina. A prevalere in piazza i colori della pace, i canti, e i tanti messaggi letti dai bambini che, con striscioni, bandierine, e disegni hanno voluto testimoniare la vicinanza al popolo ucraino, e il fermo no ad una guerra insensata e ingiusta.