Reggio Calabria, sabato 19 marzo in Cattedrale ordinazione presbiterale di Fr. Francesco Iermito e Fr. Francesco Vivona

Ordinazione Sacerdotale - Cittadella Sabato 19 marzo alle ore 17.30 nella Cattedrale di Reggio Calabria, l'Arcivescovo S.E. Mons. Fortunato Morrone, ordinerà presbiteri Fr. Francesco Iermito e Fr. Francesco Vivona dei Piccoli Fratelli e Sorelle dell'Immacolata di Bagnara Calabra.

<<Ringraziamo il Signore per il dono delle vocazioni che concede nel corso dei secoli alla sua Chiesa - s i legge sulla pagina social della Cittadella dell'Immacolata - e affidiamo il loro ministero sacerdotale alla materna intercessione di Maria Immacolata, Madre della Chiesa>>. L'invito, per tutti, è quello di partecipare numerosi alla Concelebrazione Eucaristica che si terrà in Cattedrale a Reggio calabria, e poi alle prime sante messe dei due novelli sacerdoti.

In basso la locandina