Il maestro Vincenzo Pennestrì è tra gli “Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana”

Pasticcere Pennestrì VincenzoLo SKAL International Calabria si complimenta col proprio “ambasciatore dell’eccellenza calabrese nel mondo”

Al Sigep di Rimini è stata presentata ufficialmente l’Apei - Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana - e il presidente della costituenda associazione, il maestro pasticcere Iginio Massari ha scelto tra le cinque eccellenze calabresi, il maestro gelatiere della cremeria “Sottozero” di Reggio Calabria Vincenzo Pennestrì.

L’ambasciatore dell’eccellenza calabrese nel mondo dello SKAL International Calabria, già presidente dell’Associazione Italiana Gelatieri e Ambasciatore del gusto, si è distinto nel palcoscenico de “The Dolce World Expo” come punto di riferimento assoluto nel futuro della pasticceria italiana e rappresentante illustre della Calabria nel mondo.