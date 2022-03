Emergenza in Ucraina: Missione umanitaria per Mimmo Soldano (StarBus) FOTO E VIDEO

Emergenza Ucraina - Star Bus -Mimmo Soldano Missione compiuta per Mimmo Soldano, imprenditore Bagnarese e titolare della Star Bus, azienda di trasporti che opera in Calabria e sull'intero territorio nazionale. Soldano ha raggiunto il confine tra Polonia e Ucraina portando con se materiale di prima necessità, che è stato distribuito ai profughi ucraini costretti a lasciare il proprio paese.

L'imprenditore bagnarese sta facendo ritorno in Italia, e assieme a lui una famiglia ucraina che sarà ospitata a Catanzaro dall'Associazione "Madre Teresa Onlus" il cui Presidente Giuseppe Pugliese ha accompagnato Mimmo Soldano nel suo viaggio umanitario. La missione è servita inoltre per organizzare il trasporto e l'accoglienza in Calabria e nella stessa Bagnara dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra. (Car Trip)