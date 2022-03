BAGNARA CALABRA 8 Marzo, a Pellegrina si celebra la donna come "Maestra" di scuola e di vita

APCSA - Pellegrina

Dedicata alle maestre l'iniziativa che l'Associazione Pellegrinese Cultura Sport e Ambiente ha organizzato nella serata di ieri in occasione dell'8 Marzo. Presso la sede sociale, a Pellegrina di Bagnara Calabra, si sono ritrovate tante maestre attualmente servizio, ed altre già in pensione che non hanno voluto mancare all'invito del Presidente dell'Associazione Prof. Giuseppe Spoleti.