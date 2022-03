SCILLA Ancora un sit-in di protesta davanti alla Casa della Salute. Presente anche Carlo Tansi

Ciccone - Tansi - Cardona Lunedì scorso Carlo Tansi ha partecipato al sit-in di protesta davanti alla Casa della Salute organizzato dai residenti per la chiusura del Punto di primo intervento di notte. < >.

Presente al sit-in anche il sindaco Pasquale Ciccone che ha ribadito il suo impegno per la riapertura del PPI di notte: <<Non è bastato l'impegno nostro per risolvere il problema, bisogna lottare contro altre forze. Quello che è successo il primo marzo è stato uno scherzo. Mi sembra che si giochi sulla pelle delle persone. Se ci danno l'autorizzazione faremo una manifestazione a Bagnara Calabria e poi a Scilla. Spiegheremo quello che è successo in questi mesi. Ci sono delle responsabilità precise - ha aggiunto il Sindaco - non solo sul punto del Primo intervento ma anche sui ritardi per i lavori della Casa della Salute. E' stata fatta una gara di appalto per la progettazione ad agosto, è finita ad ottobre. Non è stato dato l'incarico, è ovvio che ci sono ritardi. Bisogna andare in fondo>>.

I manifestanti non demordono e continueranno a lottare per "Lo Scillesi d'America": <<Si vive di inerzia e di indifferenza, e noi non ci stiamo>>.

Tina Ferrera