Guerra in Ucraina: le iniziative del “Fermi” di Bagnara Calabra

Liceo - Pace per UcrainaSI VIS PACEM, PARA PACEM

Che valore ha la vita umana? E la sofferenza di un singolo uomo, quanto pesa sulla bilancia delle nostre coscienze? Sono domande che, oggi più che mai, sentiamo di porci dinanzi alle notizie riguardanti la guerra che ha colpito il popolo ucraino.

Purtroppo, non è l'unica guerra che si combatte oggi nel mondo e non è la più recente: Burkina Faso (scontri tra etnici), Egitto (guerra contro militanti islamici ramo Stato Islamico), Libia (guerra civile in corso), Mali (scontri tra esercito e gruppi ribelli), Mozambico (scontri con ribelli), Nigeria (guerra contro i militanti islamici), Repubblica Centrafricana (spesso avvengono scontri armati tra musulmani e cristiani), Repubblica Democratica del Congo (guerra contro i gruppi ribelli), Somalia (guerra contro i militanti islamici di al-Shabaab), Sudan (guerra contro i gruppi ribelli nel Darfur), Sud Sudan (scontri con gruppi ribelli) ecc... E doveroso ricordarle tutte, perché spesso, in queste settimane abbiamo visto appesa ai muri, ai cancelli delle nostre case e tra le immagini social la scritta“No War”.Siamo contro la guerra perché è a pochi km di distanza da noi? O siamo davvero contro questo grande crimine contro l’umanità, che attanaglia il mondo? E allora forse dovremmo darci da fare sempre! Bambini che soffrono, gente che muore, ci sono in ogni conflitto!

Ecco allora l’impegno concreto del nostro Istituto “E. Fermi” di Bagnara Calabra, che ha scelto di far sentire la sua voce, attraverso dei video realizzati dagli alunni delle singole classi e dei vari indirizzi.

Nei prossimi giorni saranno realizzate delle iniziative di solidarietà, che impegneranno gli studenti nella raccolta di viveri, vestiari, medicine e beni di prima necessità. Tutto questo per sottolineare concretamente ciò che recita l’art. 11 della nostra Costituzione, in cui si legge che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Cesare diceva “si vis pacem, para bellum.”, ovvero “se vuoi la pace, prepara la guerra.”, come a dire, declinando la massima in chiave attuale, non vi può esistere la Pace senza un impegno concreto e costante per tesserla e custodirla. Dunque “Si vis Pacem , para Pacem”.