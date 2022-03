BAGNARA CALABRA Isola Ecologica: la proposta di Cittadinanza Attiva Pellegrina

Isola Ecologica Egregio Direttore,

l’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” nei giorni scorsi ha inviato al Sindaco di Bagnara una proposta progettuale di costruzione di un Centro Comunale di Raccolta, meglio conosciuto come Isola Ecologica, ritenendo tale strumento idoneo supporto al sistema tradizionale di raccolta dei rifiuti, in quanto finalizzato a facilitare il conferimento da parte dei cittadini e delle attività commerciali di tutto ciò che il porta a porta non riesce a garantire.

L’Associazione ritiene opportuno aprire un serio confronto per programmare in tempi brevi - prima che gli argini delle nostre fiumare, i boschi e le stradine di campagna, diventino cimiteri permanenti di elettrodomestici, mobili, brande, materassi e quant’altro - una soluzione strutturale che possa salvaguardare l’ambiente dall’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti e restituire pulizia e decoro all’intero territorio comunale.

Antonio Latella – Coordinatore C.A.P

