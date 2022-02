BAGNARA CALABRA L'Associazione "La Nostra Terra" promuove un'altra giornata Plastic Free

Plasticfree - Bagnara -Primo evento del 2022 per l'Associazione "La Nostra Terra", sempre in collaborazione con Plastic Freee, e che riguarda ancora una volta la pulizia della spiaggia. L'appuntamento, che in un primo momento era stato fissato per il 27 marzo, è stato anticipato a sabato 26 marzo.

L'appuntamento è per le ore 14.00 in Piazza Matteotti per un pomeriggio dedicato alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente.