BAGNARA CALABRA Buoni spesa: modalità di consegna ed elenco degli esercizi commerciali convenzionati

Il comune di Bagnara Calabra comunica che a seguito dell’approvazione della graduatoria dei beneficiari per la misura di cui in oggetto, i buoni spesa potranno essere ritirati presso il competente ufficio dei servizi sociali secondo il seguente calendario di ricevimento (ordine di consegna basato sulle iniziali del cognome del richiedente del beneficio). Tale organizzazione si rende necessaria per garantire il corretto distanziamento sociale e il corretto controllo degli accessi, misure di sicurezza legate all’emergenza epidemiologica.