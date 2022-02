SCILLA Melia, a un mese dalla frana lavori ancora fermi

melia Non sono ancora iniziati i lavori sulla strada provinciale Scilla-Melia dopo la frana caduta a dicembre a seguito di un dislivello stradale che da tempo era stata segnalata dai residenti. Il crollo della carreggiata ha determinato anche la rottura della fognatura che è stata ripristinata nelle settimane scrse dal Comune.

L'interruzione della viabilità sulla SP 15 sta causando disagi alla popolazione perchè il borgo di Melia di Scilla e il Villaggio del Pino restano isolati. I lavori di rifacimento dell'arteria crollata sono di competenza della Città Metropolitana e nei giorni scorsi il sindaco Pasquale Ciccone ha seguito le operazioni di carotaggio che serviranno per la progettazione e i lavori di rifacimento. I tempi a quanto pare si allungano e l'inizio dei lavori non è imminente ome sembrava in un primo momento. I residenti di Melia, dopo le ultime piogge, temono che la situazione possa peggiorare. Scartata l'ipotesi di un percorso alternativo per raggiungere la frazione collinare, l'unica strada per arrivare al borgo resta la SP 15, che al momento è interrotta; i pendolari per raggiungere Melia sono costretti a percorrere una strada alternativa di gran lunga più tortuosa rispetto alla Provinciale.

<<Sono trascorsi mesi dal crollo della frana - riferiscono alcuni residenti - il ripristino dell'arteria doveva essere effettuato in poche settimane. Siamo isolati. Basti pensare che non abbiamo una guardia medica e un ufficio postale. Solo questo basterebbe per accelerare i tempi per il rifacimento della strada. Gli anziani sono costretti ad andare a Scilla per riscuotere la pensione e le insegnanti in servizio alla scuola di Melia devono percorrere in media venti chilometri in più per raggiungere il plesso. In caso di un improvviso malore non possiamo raggiungere il punto di primo intervento di Scilla, che per noi è fondamentale per un primo soccorso>>.

Tina Ferrera