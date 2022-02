Webapp WelcomeReggio, nuova applicazione di informazioni turistiche

Webapp WelcomeReggioAlla Camera di Commercio di Reggio Calabria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della webapp WelcomeReggio ed è stata mostrata dal presidente della Camera Ninni Tramontana, dal presidente di Confesecenti Reggio Calabria Claudio Aloisio e dal Local Manager della produzione Michele Geria.

La webapp è nata da un'iniziativa di Confesercenti Reggio Calabria e realizzata dall'agenzia A&S Promotion con una duplice finalità: facilitare la fruizione della città e dei servizi che offre a un gruppo di 120 persone che stanno lavorando alla produzione di una serie Tv internazionale e che si fermeranno per sei settimane a Reggio e fornire, al contempo, un'opportunità alle imprese locali di poter attrarre, grazie a sconti e facilitazioni, questi utenti nelle proprie attività.

L'applicazione raggruppa suddivise per settore merceologico le aziende reggine che hanno inteso aderire offrendo agevolazioni. Ogni attività è rappresentata con una scheda contenente delle brevi informazioni, i contatti e la geolocalizzazione rendendo così semplice e immediato poter contattarla e arrivarci.

web - appUno strumento online che ha inoltre una sezione con i più importanti punti d'interesse del territorio metropolitano: castelli, borghi, musei, siti archeologici, bellezze naturalistiche, anch'essi chiaramente geolocalizzati, e un'altra con gli eventi presenti in città che sarà aggiornata in tempo reale.

Un'idea che parte da un'esigenza concreta e contingente ma che, nelle intenzioni del presidente Aloisio, si svilupperà in una webapp destinata ai turisti per facilitare la loro permanenza permettendogli di ottenere facilitazioni, informazioni e tutto ciò che sarà necessario a rendere il loro soggiorno più semplice e soddisfacente.

Per le attività del territorio, invece, offrirà opportunità concrete di promozione e messa in rete: il primo passo per creare un sistema di accoglienza turistica funzionale e redditizio.

Confesercenti Reggio Calabria vuole essere così sempre insieme alle imprese, non solo rappresentando le loro difficoltà in questa drammatica congiuntura ma anche fornendo concreti e innovativi strumenti di sviluppo.

Marco Borgese