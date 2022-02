SCILLA Ripristinata la segnaletica sui "Sentieri del Mito"

Sentieri - Ripristinata la segnaletica L'Associazione Magna Grecia Outdoor ha ripristinato nei giorni scorsi la segnaletica sui Sentieri del Mito, che era stata danneggiata e asportata.

I volontari operano nel settore escursionistico prevalentemente sul territorio calabrese e siciliano e promuovono il "turismo lento": <<E' una forma di turismo ecosostenibile, non caotico, senza fretta - spiegano che si focalizza sulla scoperta e valorizzazione dei territori spesso rimasti semi abbandonati, ma che hanno una poderosa ricchezza di cultura, mitologia e natura. Camminando attraverso antiche strade montane e costiere, raccontando storie di antichi uomini, modi di vivere, sapori, le persone vengono condotte non solo in un viaggio fisico, ma spirituale permettendogli una fusione più completa con il territorio che stanno attraversando>>.

Da tempo l'associazione Magna Grecia Outdoor ha intrapreso anche la rivalorizzazione di antichi sentieri a Scilla, che erano abbandonati da tempo e non più fruibili a causa della vegetazione incolta di arbusti, rovi e piccole frane. <<Il progetto prende il nome di <<Sentieri del Mito>>, in riferimento all'ampia tradizione mitologica di cui Scilla è protagonista. La pulizia dei sentieri ha già reso disponibili ben circa 25 km di percorsi nel comune di Scilla, con il primo sentiero denominato Sentiero dell'Aquila e un secndo di prssima inaugurazione, il Sentiero Catalimita>>.

Il progetto dei Sentieri del Mito conta dieci percorsi che si dipanano per tutto il territorio scillese e che uniscono in una rete ancor più vasta, molti sentieri dei comuni limitrofi. In questi mesi si sono avute molte presenze di gruppi, anche stranieri, nei percorsi risitemati. L'Associazione Magna Grecia Outdoor ha intrapreso relazioni con i comuni limitrofi e le associazioni del posto, per un progetto che coinvlga tutta la Costa Viola e unisca tutti i paesi del comprensorio per la valorizzazione del turismo sostenibile.

Tina Ferrera