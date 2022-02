L’Unione Nazionale Consumatori Calabria segnala lo stato di pericolo sulla Strada Statale18 a Ferrito

Unione Nazionale ConsumatoriVILLA SAN GIOVANNI - FERRITO, rimuovere la situazione di costante pericolo, per l’alta velocità di veicoli sulla S.S. 18 - l’Unione Nazionale Consumatori e cinquanta cittadini scrivono al Commissario del Comune - necessitano interventi volti ad evitare e contenere il verificarsi di gravi incidenti

L’Unione Nazionale Consumatori Calabria scrive al Commissario Prefettizio Dott. Marco Oteri, nella qualità di Commissario con funzioni di Sindaco, in nome e per conto dei cinquanta cittadini sottoscrittori di un documento, con il quale si è inteso segnalare la situazione di costante pericolo, per i pedoni a causa della percorrenza ad alta velocità di veicoli sulla S.S. 18, in pieno Centro abitato, sui tratti di via Nazionale del Quartiere FERRITO.

In tale direzione, i cittadini, grazie al supporto dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, hanno rammentato i numerosi feriti, le macchine incidentate, alcune di queste definitivamente distrutte e il grave incidente, verificatosi qualche anno fa, sempre sulla via Nazionale - Strada Statale18 nel Quartiere FERRITO. Eventi, affermano i cittadini e l’associazione a tutela dei diritti dei consumatori, che hanno fatto registrare, nel corso degli anni, diversi decessi a causa di incidenti stradali conseguenti all’alta velocità con cui viene continuamente percorso quel tratto di strada.

In tal senso, l’Unione Nazionale Consumatori di Villa San Giovanni e la Segreteria regionale Calabria guidate dal dr. Tullio Caracciolo, unitamente ai cinquanta sottoscrittori della petizione si sono rivolti al Dott. Oteri e nel fare appello alla sua sensibilità di uomo delle istituzioni lo hanno invitato, in qualità di Commissario con funzioni di Sindaco della Città, ad assumere ogni utile ed idonea iniziativa, volta a rimuovere questa condizione di pericolo, facendosi supportare dagli Uffici comunali competenti (Tecnico e Polizia Locale) e nel caso lo ritenga necessario, coinvolgendo altri enti che potrebbero avere competenza o fornire comunque un adeguato supporto, quali ad esempio ANAS S.p.A. e Polizia Stradale.

Nello specifico, i cittadini di Ferrito e l’associazione dei consumatori, hanno evidenziato i tratti di maggiore pericolo per i pedoni e non solo, come al civico n. 48 (nei pressi della Scuola), al civico n. 4 (all’altezza della Chiesa) ed al civico n. 134 all’altezza della rivendita di Tabacchi, nonché all’altezza dei civici n. 67 e n.43. Inoltre, hanno segnalato, all’incrocio tra la via Nazionale e la via Torrente Zagarella, un ulteriore potenziale pericolo causato con l’accesso e l’elevato flusso di veicoli provenienti, dalla via Zagarella che si devono immettersi sulla strada statale. Poi , anche il ricordo commosso, ed il grande dolore, per il decesso di tre ragazzi ed una bambina, oltre ad a quello di un uomo, incidente questo, avvenuto proprio all’altezza della Chiesa di Ferrito.

Una iniziativa volta ad evitare o comunque ridurre e contenere il verificarsi di ulteriori incidenti, in quel tratto di strada, ma anche la proposta dei cittadini di realizzare dissuasori di velocità ed una idonea segnaletica stradale verticale e orizzontale, che funzioni da valido deterrente per gli automobilisti che percorrono ad alta velocità quel tratto di strada.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Segreteria regionale CALABRIA