SCILLA Punto di primo intervento, nuovo sit-in davanti alla Casa della Salute

sit-in scilla Il gruppo di cittadini che da tre mesi organizza i sit-in di protesta pacifica davanti alla Casa della Salute è tornato a manifestare davanti allo "Scillesi d'America" per tenere alta l'attenzione sulla chiusura del Punto di primo intervento nelle ore notturne.

Gli attivisti, pur non ricevendo risposta da parte del presidente Roberto Occhiuto sulla riapertura del servizio, restano in prima linea e ogni lunedì sera si danno appuntamento all'ex nosocomio scillese per manifestare. Anche il sindaco Pasquale Ciccone sta lottando per la riapertura del PPI di notte. Nei giorni scorsi si è svolto a Palazzo San Rocco un incontro con i sindaci dell'Area dello Stretto ed è stato stilato un documento per chiedere al governatore l'attivazione del PPI h24. Il sindaco di Scilla ha ribadito più volte la necessità di organizzare una manifestazione a Bagnara, che - secondo Ciccone - ha avuto più disagi dopo la chiusura del PPI di notte, in quanto più distante dal GOM.

A testimonianza di quanto sia stata faticosa la costruzione dell'ospedale "Scillesi d'America", è stato trovato dall'attivista Carolina Cardona un documento storico che riporta l'elenco degli immigrati che hanno contribuito economicamente alla realizzazione del nosocomio. <<Lo sforzo che fecero gli scillesi per la costruzione, gli arredi e tutti gli utensili dell'ospedale - commenta Cardona - furono sufficienti anche per lasciare una traccia di quanto avevano fatto. Fu scritto un vero resoconto dei fatti, ben documentato e fotografato. Molti cognomi a Scilla non esistono più ma ogni famiglia di oggi ha avuto almeno un avo che si è sacrificato per la causa. Questi nomi dimostrano che battersi per i diritti è indiolescillese>>.

Tina Ferrera