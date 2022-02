L'Associazione Pellegrinese Cultura Sport Ambiente incontra “I Popularia” alla presenza dell'On. Giuseppe Gelardi

Romeo Vincenzo Enzo Maio Giuseppe Gelardi Giuseppe Spoleti Giuseppe Morello Michele SpoletiBAGNARA CALABRA - L’Associazione Pellegrinese Cultura Sport Ambiente ha incontrato nei locali della propria sede sociale il gruppo di musica etnica “I Popularia”. Ha partecipato all’incontro l’On. Giuseppe Gelardi, Presidente della Commissione Consiliare regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa.

Erano anche presenti il consigliere comunale delegato alle attività produttive Michelangelo Spoleti e il Presidente dell’Arcicaccia comunale Giuseppe Morello. L’incontro, programmato da tempo, è stata l’occasione per un consuntivo sulla 28^ Sagra del Pane di grano svoltasi nell’agosto 2021, alla quale hanno anche partecipato i Popularia, allietando la serata con la loro apprezzata e coinvolgente musica etnica. Soddisfazione per l’ottimo risultato conseguito dalla manifestazione, nonostante le restrizioni imposte dal governo per il contenimento della pandemia da covid – 19, è stato espresso sia dal Presidente dell’Associazione prof. Giuseppe Spoleti che dal Presidente dei Popularia Enzo Maio e da entrambi è stato manifestato l’auspicio di poter proseguire la collaborazione anche in occasione della 29^ Sagra del Pane di grano che si svolgerà nell’agosto 2022.

Dopo un breve intervento del delegato alle attività produttive Michelangelo Spoleti, ha concluso i lavori l’On. Gelardi che, rivolgendo un caro saluto ai soci e agli amici presenti, ha voluto esprimere il più vivo apprezzamento e compiacimento all’Associazione per la sua trentennale presenza nel territorio come centro di aggregazione e di condivisione per giovani e anziani. Presenza caratterizzata anche da numerose iniziative, molte delle quali patrocinate dalla Regione, dalla Città Metropolitana (ex Provincia di Reggio Calabria) e dal Comune di Bagnara Calabra e che hanno spesso coinvolto la scuola e altre Associazioni, finalizzate alla promozione del territorio nei suoi aspetti ambientali, artistici, storici, artigianali e turistici e al perseguimento del bene comune e il benessere della comunità, con una citazione particolare per la Sagra del Pane di grano diventata ormai una delle più rappresentative manifestazioni in ambito regionale.

L’on. Gelardi ha infine dichiarato la sua vicinanza all’Associazione e la disponibilità a sostenerla per qualsiasi iniziativa svolta in sinergia con le istituzioni regionali.