La rete delle associazioni della Costa Viola propone ai Comuni un tavolo tecnico sui fondi del PNRR

ccv - costa viola La rete delle associazioni della Costa Viola, in breve CCV, in questi anni si è adoperata in piena collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio a promuovere e rendere fruibili gli antichi percorsi che un tempo collegavano i centri urbani dell'area. Essi furono per secoli utilizzati dai nostri avi per i loro spostamenti e attività quotidiane.

Il fine che ci ha condotti a fare rete è quello di recuperare l'antico patrimonio culturale e storico insito in questi antichi camminamenti, oggi sconosciuti alle nuove generazioni, ricchi di fauna e flora e antropizzati già dal periodo neolitico. La nostra rete è composta da appassionati, guide ambientali, tecnici, responsabili di eventi di rilevanza nazionale, produttori di prodotti tipici, che desiderano mettere a disposizione dei comuni della Costa Viola l'esperienza maturata in questi anni nel recupero dei luoghi e le loro competenze per la realizzazione di progetti di ripristino, miglioramento della fruibilità e valorizzazione dei percorsi che si sviluppano lungo la costa viola e da essa verso l'Aspromonte. Convinti che ci troviamo di fronte ad un periodo straordinario, attraverso l'utilizzo dei bandi legati al PNRR, siamo disponibili sin da subito a realizzare in partenariato un tavolo tecnico con le Amministrazioni Comunali di Bagnara Calabra, Palmi, Sant'Eufemia, Seminara, Palmi e Villa San Giovanni al fine di sviluppare progetti finanziabili. Chiediamo la vostra disponibilità al confronto e alla definizione di un primo incontro preliminare. Alleghiamo il curriculum del CCV e in attesa di risposta porgiamo cordiali saluti.

Dott. Maurizio Gramuglia

Presidente del Coordinamento