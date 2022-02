AsNALI Calabria, il 28 febbraio parte il primo corso per operatore di sala/bar

Corso Formazione - Sala Bar - Il 28 febbraio parte il primo corso per operatore di sala/bar organizzato da AsNALI Regionale Calabria in collaborazione con Infap Regione Calabria. Il corso ha una durata complessiva di 22 ore divise tra parte teorica, che si terrà presso la sede AsNALI di Gioia Tauro ed una parte pratica operativa all’interno di strutture alberghiere d’eccellenza.

Il costo è di 170 € ma per i soci AsNALI e per i disoccupati è previsto uno sconto del 20%. Per info e prenotazioni rivolgersi alla sede Regionale AsNALI di Gioia Tauro (RC), Via Nazionale 111, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Tel 0966-1974591 Whatsapp 3453309726 As.N.A.L.I - Infap Calabria.