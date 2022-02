Il comitato del commercio Villese torna a fare il punto della situazione sulle attività commerciali e il caro bollette

Comitato Commervio Villese VILLA SAN GIOVANNI - Il comitato del commercio Villese, presidente Maria Idone, ritorna a fare il punto della situazione sulle attività commerciali e il caro bollette. Il covid e le restrizioni hanno iniziato un percorso di demolizione, l'aumento vertiginoso di Luce e gas stanno per dare il colpo di grazia a quelle attività commerciali che hanno resistito.

Gli aumenti diretti dei costi energetici, delle materie prime e delle merci acquistate, possono essere trasferite sui consumatori solo in piccola parte e dunque i margini delle aziende diminuiscono. Che fine hanno fatto i miliardi stanziati per venire incontro alle aziende: per ora non si è visto un euro. Il governo deve intervenire subito o molte imprese non riapriranno. Dopo due anni di restrizioni, aiuti ridotti da parte dello Stato, caro bollette, spese arretrate, i negozi sono quasi vuoti e non riescono a coprire a dovere le uscite. Molte le associazioni di categoria scese in campo per denunciare e tante altre le iniziative, ma tutto tace.

Siamo soli! Soli dietro una serranda semi chiusa, con in mano solo debiti. L 'Articolo 35 della costituzione inizia così: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Qualcuno Lo ha scordato! E a pagarne le conseguenze siamo sempre e solo noi.

Gli altri paesi europei come si stanno muovendo:

GERMANIA ha tagliato di quasi il 43% la tassa di sostegno alle rinnovabili (che ha un costo annuo medio di 222 euro) e sta valutando lo stanziamento di 130 milioni di euro per le famiglie in difficoltà a pagare il riscaldamento .

FRANCIA , Parigi ha scelto di contenere i prezzi regolamentati del gas fino alla fine di giugno 2022.

I mancati ricavi dei fornitori saranno compensati dal bilancio statale. Annunciato anche un bonus governativo di 100 euro per consentire alle classi medie di far fronte al caro-benzina

SPAGNA - Madrid ha invece offerto buoni e sovvenzioni alle famiglie e ha modificato fino ad aprile 2022 la cosiddetta tariffa di ultima istanza per il gas, a tutela dei piccoli consumatori

PAESI BASSI , hanno varato un pacchetto temporaneo una tantum che include la riduzione delle tasse sull'energia nel 2022 per famiglie e Pmi. Previsto anche un budget mirato per le fasce vulnerabili

POLONIA , si è deciso di ridurre l'Iva sul gas naturale dal 23% all'8%, nel periodo da gennaio a marzo

BELGIO : ha deciso di ampliare il fondo per il gas e l'elettricità per dare ulteriore aiuto finanziario alle famiglie non ammissibili alle tariffe sociali

GRECIA : Atene ha invece deciso di posticipare i pagamenti per l'utilizzo della rete a media tensione per l'industria e altre attività da novembre 2021 ad aprile 2022. Erogati anche buoni alle famiglie

E IN ITALIA?

Il 21 gennaio il governo ha approvato il decreto legge per i nuovi sostegni alle attività in crisi per il Covid e per intervenire sui prezzi delle bollette. L' Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) "provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW".

Il taglio di questi oneri di sistema, si legge nel decreto, è "pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022".

Facciamo un Esempio di profilo di consumo:

1,5 kW Piccole abitazioni sprovviste degli elettrodomestici comuni

Es. rustico dotato di frigorifero e illuminazione

3 kW La maggior parte delle utenze domestiche ha una potenza del contatore di 3 kW

Es. casa di 100 m² con 3-4 persone, dotata di elettrodomestici di base

4,5 kW

Nel caso in cui ci sia la presenza di più condizionatori, congelatore e scaldabagno elettrico

Es. casa di 120 m² con 4 persone, elettrodomestici di base più condizionatori e scaldabagno elettrico

6 kW

Grandi abitazioni con apparecchiature elettriche come asciugatrice, cucina a induzionee pompa di calore

Più di 6 kW

Casi particolari con apparecchiature elettriche specifiche

Es. presenza di piscine riscaldate o di macchinari energivori.

Quindi l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW" chi agevolerà?

Chi ha una potenza inferiore ai 16,5 kW, come le piccole attività che non necessitano di attrezzature imponenti cosa faranno? Pagheranno sempre il doppio?