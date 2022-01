Porto, piena collaborazione tra Ente gestore e Comune. Approvato finanziamento per nuova catenaria, isola ecologia e impianto di illuminazione

Porto Bagnara Calabra BAGNARA CALABRA - Nonostante le recenti vicissitudini del porto di Bagnara, tante sono le attenzioni dell'ente Comune sulla struttura portuale. Contestualmente all'assegnazione della concessione demaniale, all'attuale gestore, la Società Cooperativa Onda, per come da proposta tecnica di gestione, è stata avviata una collaborazione tra il Comune di Bagnara Calabra ed appunto la Società Cooperativa Onda Marina, volta a promuovere una programmazione/progettazione della gestione del Porto sempre migliore. Una programmazione che si consenta al gestore il dovuto introito, ma che si ponga anche ad ausilio della locale marineria.

È bene ricordare che la marineria bagnarese fa parte della storia, di Bagnara, della Calabria e dello stretto, con luntri e le più recenti feluche (Passarella), per cui è in essere il riconoscimento UNESCO quale patrimonio dell'umanità, e con il riconoscimento della OP sul pesce spada.

La collaborazione tra Comune e il gestore, che ha collaborato attivamente alla progettazione, a portato all'imminente intervento per la posa di un'isola ecologica ed il rinnovo dell'illuminazione (finanziamento flag acquisito nel 2020), alla programmazione della posa di una nuova catenaria (fondi flag 2020) per il molo di soprattutto ed al recente acquisizione del finanziamento che riprogramma in modo più adeguato i posti barca per la pesca, una migliore distribuzione dei servizi, un nuovo impianto antincendio (fondi feamp). Trattasi di finaziamenti acquisiti su progettazione, quindi immediatamente esecutivi, per i quali successivamente alla convenzione tra Comune e Regione, potrà essere emanata gara e dare inizio dei lavori.

