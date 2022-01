Calabria, lidi senza confini. Martedì 1 febbraio alle ore 17, il turismo balneare a confronto

Calabria Lidi senza confiniIncontro promosso da FederBalneari

La riforma delle concessioni balneari è una sfida ormai necessaria e in palio c’è il futuro stesso del turismo del mare italiano. “Calabria, lidi senza confini. Turismo balneare a confronto” è il titolo dell’assemblea che si terrà martedì 1 febbraio a partire dalle ore 17 in video conferenza tra le imprese balneari della Regione Calabria.



Una videoconferenza con i protagonisti del comparto per fare il punto su un settore cruciale per l’economia regionale e italiana, oggi chiamato ad un profondo sforzo di modernizzazione. Interviene il Presidente di Federbalneari Italia, Marco Maurelli. Apertura dei lavori affidata al Presidente di Federbalneari Calabria, Massimo Nucera.



Questo il link per partecipare all’incontro, che sarà aperto a tutti:

https://us02web.zoom.us/j/89429915546