BAGNARA CALABRA Martedì 1 febbraio scioperano i lavoratori della ditta "Muraca". Raccolta rifiuti a rischio

Scipero ditta Muraca E dopo la Locride Ambiente venne la Muraca s.r.l. di Lamezia Terme, ma niente cambiò per i lavoratori....

Potrebbe essere la frase finale di una favola (nera) o di un romanzo della disperazione se non fosse la cruda e amara verità. 'Dopo anni di pessimo servizio, infatti, nello scorso mese di ottobre la Locride Ambiente s.p.a., anche per volontà dell'Amministrazione Comunale, abbandonava il cantiere di Bagnara Calabra, lasciando com'è suo solito macerie dietro di sé: tre stipendi non pagati, TFR non corrisposto e via dicendo con i lavoratori quindi fermi, in quanto a soldi percepiti, al mese mese di agosto 2021. Percorso giudiziario iniziato ma, si sa, i tempi non sono esattamente brevi. Finalmente, avevano pensato i lavoratori, si chiude una stagione difficile ocn un datore di lavoro non all'altezza (la Locride Ambiente)

E quindi imprenditore nuovo e vita nuova. Pensavano e pensavamo noi. Purtroppo però a Bagnara è arrivata la Muraca s.r.l. che dopo le profferte di serietà, di efficienza, di vita nuova (per i lavoratori) ci ha messo poco a dimostrare il suo vero volto rendendo concreto il timore dei lavoratori di essere caduti dalla padella nella brace. Da novembre ad oggi solo un (quasi) stipendio e basta.

Per cui tirando le somme i lavoratori r.s.u. a Bagnara da agosto ad oggi hanno incassato, udite udite, la miseria di uno stipendio circa.

E la Muraca? La Muraca sostiene che non si incassano abbastanza soldi (per pagare i lavoratori) e quelli che si incassano servono per il gasolio per il DURC e via dicendo. Che è come dire che i soldi che la società incassa servono a tutto furochè a pagare chi quella società manda avanti con il proprio lavoro quotidiano. Ed a ciò si aggiunga il Comune di Bagnara che fa orecchie da mercante, prima sostenendo come la Locride ambiente non avesse crediti e quindi lasciando inattivi le richieste di intervento sostitutivo pur a suo tempo avanzate e che oggi accampa mille scuse per ritardare i pagamenti del canone (manca personale , Tesoreria chiusa, ecc. ecc.) e quindi in tal modo ritardando anche il pagamento delle retribuzioni.

Morale della favola: la società pretende di dare continuità aziendale con i soldi dei lavoratori e cioè facendo di tutto con i soldi incassati tranne retribuirli. Che poi, a ben vedere, è lo stesso meccanismo perverso messo in atto dalla Locride Ambiente che, guarda caso, entra in crisi quando i lavoratori, stanchi dei ritardi e dei soprusi hanno cominicato a protestare e a far sistematico ricorso agli interventi sostitutivi delle Stazioni appaltanti con le risorse economiche che, a quel punto dirottate per pagare i lavoratori, non venivano più gestite per le proprie esigenze dalla società (tra cui non rientrano certo le retribuzioni dei lavoratori) con conseguente crisi di liquidità aziendale.

E se questo meccanismo – che come visto si ripete con pericolosa frequenza a prescindere dalla società che opera – è perverso lo è di più il silenzio di chi, istituzioni, organi di vigilanza, Prefettura, comuni appaltanti e via dicendo, dovrebbe vigilare e intervenire e non lo fa. Insomma: uno scandalo nello scandalo. Perchè se ci si preoccupa legittimamente di dare lavoro a chi non lo ha, nessuno si preoccupa di chi un lavoro lo ha ma nulla riceve per il suo svolgimento. Il che, sotto certi aspetti, è anche peggio visto che chi lavora, alla fine del mese, legittimamente si aspertterebbe di avere di che vivere.

Si pensava che la Locride Ambiente fosse pessima. E così era ed è. Ora si scopre che anche la Muraca- che in aggiunta non ha fornito ai lavoratori i DIP e li lascia anche privi di servizi igienici, tanto per accennare a qualcuno dei suoi inadempimenti – non è da meno. E siamo pronti a scommettere che non siano poche le aziende, tra quelle cui il servizio a Bagnara e non solo potrebbe essere affidato, pronte a ricorrere a tale sistema. Tanto in assenza di controlli e di conseguenze per omissione di vigilanza se non altro, nessuna conseguenza deriva loro dal non pagare i lavoratori.

E qui si sbaglia. Perchè la nostra organizzazione certo non è disposta a tollerare e quindi, tanto per cominciare, martedì 1° febbraio 2022 i lavoratori di Bagnara scenderanno in piazza, in occasione della prima giornata di sciopero (cui certo ne seguiranno altre) per far sentire la prorpia voce e il proprio malcontento. Contro aziende che li bistrattano e contro istituzioni che latitano e si nascondono dietro i loro silenzi e la loro immobilità. Se fare impresa in Calabria è difficile, immaginate quanto è difficile fare i lavoratori dipendenti in Calabria tentando di sopravvivere senza essere pagati solo per il legittimo desiderio di vivere onestamente dei frutti del proprio lavoro che, però, non arrivano.

Vibo Valentia, 26 gennaio 2022

Il Coordinatore Provinciale

dello SLAI – COBAS di Vibo Valentia

Nazzareno Piperno