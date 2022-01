Prorogata la zona arancione per 4 Comuni in provincia di Reggio Calabria

roberto occhiuto Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha prorogato fino al 30 gennaio la zona arancione per quattro Comuni della provincia di Reggio Calabria: Africo, Mammola, Platì e Rosarno.

La proroga delle misure restrittive è stata disposta con un’ordinanza nella quale si evidenzia che nei centri interessati “il commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria ha rappresentato il permanere di una situazione di criticità in termini di rischio di espansione epidemica da Sars-CoV-2, per il superamento di diversi parametri e – si legge nel provvedimento del governatore Occhiuto – continua a registrarsi un’elevata incidenza negli ultimi 7 giorni, unitamente a un elevato tasso di positività settimanale, ancora superiore a 5 punti percentuali rispetto alla media del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e numerosi ricoveri”. Nei quattro Comuni interessati dall’ordinanza è compresa anche Platì, che è stato zona rossa fino a ieri e, da oggi, per 7 giorni, sarà zona arancione.