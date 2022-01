Bruno Ienco scrive all'Ass. al Turismo della Regione Calabria: "Non c'è turismo senza adeguata assistenza sanitaria"

Bruno IencoBAGNARA CALABRA - Il Presidente della Pro Loco cittadina non ha mai lesinato interventi a favore e tutela del territorio, ed anche nella missiva inviata qualche giorno fa all'Assessore al Turismo della Regione Calabria è riuscito a coniugare due temi che, come evidenziato dalo stesso Bruno Ienco sono strettamente legati. <<Buona sanità e turismo devono camminare di pari passo - afferma il Presidente del sodalizio turistico - e questo nell'area della Costa Viola non sta avvenendo, viste le scelte fatte dall'Asp sulla Guardia medica di Bagnara, e la decisione di chiudere nelle ore notturne il Punto di Primo Intervento scillese>>.

Ienco spiega all'On. Fausto Orsomarso <<che il territorio della Costa Viola ed i comuni aspromontani formano un bacino d’utenza di circa 50.000 unità per cui, il Punto di Primo Intervento H24 rappresenta una “garanzia” a tutela della salute pubblica>>. La Pro Loco che punta alla promozione del territorio attraverso iniziative socio-culturali-ambientali, si chiede <<quale promozione si può fare se non si può garantire ai propri “concittadini” un minimo di assistenza sanitaria, e come si possono adottare azioni di richiamo per i “turisti” che intendono trascorrere le loro vacanze a Bagnara o nei paesi limitrofi, e addirittura, soggiornare e visitare i nostri territori? Quale assistenza viene posta nei loro confronti, se per un qualsiasi motivo dovessero avere bisogno di soccorso medico?>>

Il tema posto da Bruno Ienco non può passare sotto traccia ed anzi l'appello è chiaro, così come la richiesta di intervento all'Assessore al Turismo <<l'attuale momento, covid incluso, deve essere superato intervenendo con chi di competenza per far ripristinare da subito il punto di primo intervento posto sull’ormai già Ospedale Scillese, che come già detto copre tutto il territorio della costa viola e dei paesi limitrofi>>.

Red