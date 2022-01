Successo per l'open day vaccinale promosso dai comuni di Laganadi e Sant'Alessio in Aspromonte

1 1 covacc

E' ottimo il bilancio per l'open day vaccinale svolto il giorno 10 Gennaio presso il Poliambulatorio medico di Sant'Alessio in Aspromonte, giorno in cui sono stati effettuate oltre 100 vaccinazioni sulla popolazione dei Comuni di Laganadi e Sant'Alessio in Aspromonte. "Un dato confortante che dimostra quanto ci sia voglia di voltare pagina e uscire una volta per tutte dall'incubo di questo tremendo virus" hanno affermato in una nota i Sindaci Michele Spadaro e Stefano Calabrò, che hanno fortemente voluto questo iniziativa a tutela della salute pubblica.