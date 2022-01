Deceduto a Roma Padre Domenico CALARCO, missionario saveriano

1 1 padre calarcoIeri giovedì 13 Gennaio, è deceduto il Rev.mo Padre Domenico Calarco cx, all’era di 93 anni. Nato a Bagnara Calabra, compiuto gli studi ginnasiali e liceali, è stato ordinato Sacerdote nella cattedrale di Reggio Calabria il 9 Ottobre 1955 dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Ferro. Svolge gli incarichi di insegnante di Lettere e Vicerettore del Seminario arcivescovile , e dopo qualche entra nella Congregazione religiosa dei Padri Saveriani, emettendo la professione perpetua a cremona il 3 Ottobre 1963. Gli vengono affidati prestigiosi incarichi nella formazione spirituale e culturale dei futuri misssionari, in vari Istituti ( Ancona, Massa Lucana, Cremona.

Dal 1964 al 1969 è inviato in Inghilterra a Glasgow e a Coatbridge, dove svolge le mansioni di insegnante di Lettere e Lingue. Dal 1969 al 1978 è Parma, e assume l’incarico di caporedattore dellarivista missionaria Fede e Civiltà, e dal 1972 al 1982, e anche direttore di CEM-MONDIALITA’, e Responsabile dell’Ufficio Stampe-“ Ufficio per la Cooperazione missionaria”. Dal 1982 al 1998 vive in USA, ad Holliston , Boston,.. come Editore Capo di XaverianPubblications, e ispettore delle Missioni Saveriane in Africa e Sud America. In quel periodo il Card. Carlo Maria Martini l’ha voluto come suo compagno in una delle sue prime visite alle missioni della Diocesi milanese in Africa. Conseguito il dottorato in Missionologia all’Università Gregoriana di Roma, dal 2009 è nominato Vicepostulatore per la causa di Beatificazione del missionario Eusebio Kino, alla quale da un notevole impulso compiendo importanti ricerche dei documenti storici e delle testimonianze tramandate in Messico. Rientrato in Italia spesso nei mesi estivi veniva a Bagnara, offrendo con molta disponibilità ed entusiasmo il suo servizio pastorale. A Bagnara ha voluto celebrare il suo Cinquantesimo Anniversario di Orinazione Sacerdotale. Le esequie saranno celebrate nella chiesa parrcchiale di Sac Gregorio VII a Roma sabato 15 Gennaio alle ore 9.30. La Comunità di Bagnara Calabra ne ricorderà il generoso ministero pastorale, rendendo grazie al Signore Gesù Sacerdote Eterno, nella Solenne celebrazione Eucaristica di Suffragio che si svolgerà nella Chiesa Abbaziale sabato 15 Gennaio p.v. alle ore 18.00.

Sac. Rosario Pietropaolo Abate