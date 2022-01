BAGNARA CALABRA Maltempo, numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco

Pellegrina - Grimoldo - Albero A causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la cittadina della Costa Viola, i Vigili del Fuoco del distaccamento volontari di Bagnara Calabra nella giornata di ieri sono stati impegnati in numerosi interventi su tutto il territorio comunale.

Tre in particolare: per caduta massi sulla Statale 18, caduta albero sulla strada per Solano, ed infine a Pellegrina il località Grimoldo sempre per caduta alberi. (Foto - Vigili del Fuoco - Distaccamento Volontari Bagnara Calabra)

Intervento per caduta massi sulla SS 18 per Scilla

Intervento strada per Solano