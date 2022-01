BAGNARA CALABRA Bando Concessione immobili, Cittadinanza Attiva Pellegrina: "Sbagliare è umano, perseverare è ... reato"

Scuola PellegrinaEgregio Direttore,

l’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” non pensava dovesse trovarsi costretta, a distanza di qualche mese, a reintervenire sull’Avviso Pubblico avente ad oggetto la concessione di immobili a titolo gratuito alle associazioni senza fine di lucro.

La riproposizione però, da parte del Responsabile dell’UOC4 Territorio e Demanio del Comune di Bagnara della Determinazione n. 27 del 10.12.2021, approvativa dell’Avviso datato 17.12.2021, dimostra che la toppa che si è tentata di mettere è peggiore del buco e che la reiterazione di quello che fino a ieri poteva essere letto come un macroscopico errore dell’Ente, oggi debba trovare più attenta e meno benevola lettura.

Le trasmetto nuova motivata richiesta di annullamento dell’Avviso Pubblico prodotta a mezzo pec al Comune di Bagnara, affinché i cittadini possano prendere direttamente conoscenza di quanto sta accadendo sull’argomento, in clima oramai pre-elettorale, all’interno della casa comunale.

L’auspicio è che il Sindaco si ravveda per tempo e insieme alla Sua Giunta, come da Regolamento, riprenda il controllo di questa spiacevolissima vicenda che non rende onore agli attori protagonisti, ma solo alle mezze comparse.

Considerata inoltre la gravità dei fatti, l’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” non parteciperà all’Avviso pubblico fin quando non sarà fatta piena luce sull’accaduto e ripristinata la piena legalità degli atti, preannunciando che nei prossimi giorni sarà proposto ricorso all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - autorità amministrativa indipendente - il cui compito è quello di prevenire fenomeni corruttivi nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.

Antonio Latella - Coordinatore Cittadinanza Attiva Pellegrina

............................

ILL.MO SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BAGNARA CALABRA

ILL.MO SIGNOR RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI BAGNARA CALABRA

ILL.MO SIGNOR RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. ALESSANDRA CAMPISI - RESPONSABILE DELL’U.O.C..4 EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE DEL TERRITORIO - DEMANIO DEL COMUNE DI BAGNARA CALABRA

E p.c. A SUA ECC.ZA IL SIG. PREFETTO DI REGGIO CALABRIA



OGGETTO: nullità - annullamento e/o rettifica dell’avviso di manifestazione di interesse per l’assegnazione in uso alle associazioni ed enti similari senza fine di lucro di locali di proprietà comunale approvato con Determinazione n. 27 del 10.12.2021 e di ogni atto prodromico, presupposto, conseguenziale e successivo.

**********

L’Associazione “CITTADINANZA ATTIVA PELLEGRINA” con sede in Bagnara Cal. c.da Cava Barano s.n.c. (cod. fisc.: 92107910801)

PREMESSO

- che con Deliberazione n. 60 del 25 marzo 2021 la Giunta Municipale del comune di Bagnara Calabra dava atto di indirizzo al Responsabile dell’Area UOC4, di provvedere a formalizzare apposito bando finalizzato alla concessione in comodato d’uso gratuito di tre beni immobili, di proprietà comunale, non utilizzati per fini istituzionali, così individuati:

a) Immobile ex scuola elementare nella frazione di Pellegrina;

b) Immobile ex mattatoio comunale nel rione Oliveto;

c) Stanza adiacente la sede dell’associazione Turistica Pro Loco nel centro urbano di Bagnara Calabra.

- che la Deliberazione prevedeva espressamente che l’assegnazione doveva essere effettuata “limitatamente” ad associazioni, enti di promozione sociale e similari non a scopo di lucro, che operano con finalità esclusiva di solidarietà sociale, impegno civile e sussidiarietà coerentemente all’art. 118, c. IV della Costituzione;

- che con avviso di manifestazione di interesse prot. 26527 del 28.10.2021 il Responsabile del Procedimento pro-tempore comunicava la tipologia dei soggetti ammessi, gli obblighi del concessionario, i criteri e il procedimento di assegnazione dei locali e le modalità di trasmissione della manifestazione di interesse;

- che con atto acquisito al prot. dell’Ente al n. 27437 del 09.11.2021 l’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” proponeva osservazioni avverso l’avviso pubblico chiedendo l’annullamento dello stesso per manifesta violazione di legge;

- che con propria Determinazione n. 145 del 10.11.2021 il Responsabile dell’UOC7 – Ambiente Porto e Cimitero, senza averne alcun titolo, ha sospeso l’Avviso Pubblico prot. n. 26527 del 28.10.2021 per riscontrate carenze;

- che con decorrenza dal 26.10.2021 giusta Decreto Sindacale n. 12 di pari data era stato nominato il nuovo Responsabile dell’UOC4 Edilizia Privata e Gestione del Territorio e Demanio, nella persona dell’ing. Alessandra Campisi;

- che la Determinazione n. 145 del 10.11.2021, anche se da considerarsi nulla e/o inesistente perché eseguita da Responsabile di UOC che non aveva mandato, aveva comunque sospeso in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinques della legge 241/90 l’avviso pubblico prot. n. 26527 del 28.10.21 e dichiarate interrotte le successive fasi;

- che con Determinazione n. 27 del 10.12.2021 il nuovo Responsabile dell’Area UOC4 – Edilizia Privata e Gestione del Territorio – Demanio, senza aver prima annullato l’avviso pubblico prot. n. 26527 del 28.10.2021, che ad oggi risulta ancora “sospeso in autotutela” dal Responsabile di UOC che non aveva competenza e potere, ha approvato una nuova “Manifestazione di Interesse per l’assegnazione in uso ad associazioni operanti nel campo sociale, culturale e sportivo di locali di proprietà comunale da destinare a sede e attività associative”;

- che allo stato risultano pendenti presso l’Ente, per lo stesso oggetto, due Determinazioni Dirigenziali e due Avvisi Pubblici con scadenze, modalità di esecuzione e criteri di scelta diversi, di cui il primo sospeso in autotutela ma mai annullato;

- che il Responsabile UOC4, in palese violazione dell’atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione di G.M. n. 60 del 25.03.2021 che gli conferisce mandato di “provvedere a formalizzare apposito bando … finalizzato alla manifestazione di interesse per la concessione in comodato gratuito …” di già determinati beni ha provveduto, in pendenza di altro avviso pubblico già pendente, abusando delle proprie funzioni e dei doveri d’ufficio, a “formalizzare altro bando” e ad “eseguirlo con altro Avviso Pubblico” in violazione dell’atto di indirizzo dato dalla Giunta Municipale e, comunque, in violazione della legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento comunale in materia di concessione di immobili reiterando comunque con dolo e/o colpa grave tutte le cause di nullità e/o annullabilità già contenute nella precedente Determinazione;

TANTO PREMESSO

Si osserva quanto segue.

L’Avviso – Manifestazione di interesse per l’assegnazione in uso ad associazioni operanti nel campo sociale culturale e sportivo di locali di proprietà comunale, da destinare a sede ed attività associative, datato 17.12.2021 a firma del Responsabile del Procedimento, ing. Alessandra Campisi, dalla stessa approvato nella Sua qualità di Responsabile UOC4 – Edilizia Privata e Gestione del Territorio – Demanio con determinazione n. 27 del 10.12.2021 è nullo e/o annullabile per la contestuale esistenza di precedente Determinazione e Avviso Pubblico avente identico oggetto, mai annullato e per violazione dell’atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione di Giunta n. 60/2021 e comunque in quanto attuato in violazione dei propri doveri d’ufficio, della legge, dello Statuto comunale e del Regolamento Comunale, per genericità, indeterminatezza, arbitrarietà, parzialità e non adeguatezza delle motivazioni.

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA E AI POTERI DI CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

L’assegnazione di immobili comunali in concessione secondo quanto previsto dall’art. 42 comma 2 lettera l) del D.L. 18.08.2000 n. 267 è competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

Lo Statuto comunale infatti, in attuazione di tale normativa all’art. 19 espressamente sancisce che “il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali”, indicando al punto g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni e appalti che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio.

La materia della Concessione di beni immobili è inoltre disciplinata dal “Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi e Benefici Economici a Soggetti Pubblici e Privati” approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 28.05.2015, successivamente integrato con l’art. 36 bis con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07.02.2018;

L’art. 36 bis del Regolamento statuisce, tra l’altro, che “La concessione in comodato avviene facendo applicazione delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento agli art. 32, 33, 34, 35, 38 e 39”;

Che quindi la Determinazione n. 27 del 10.12.2021 di approvazione della manifestazione di interesse per l’assegnazione in uso ad associazioni operanti nel campo sociale, culturale e sportivo di proprietà comunale da destinare a sede ed attività associative e l’Avviso Pubblico avente pari oggetto datato 17.12.2021 devono rigidamente osservare quanto espressamente previsto dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento comunale che disciplina la materia, senza che il Responsabile del servizio a cui la Giunta comunale con Deliberazione n. 60 del 25.03.2021 ha demandato l’adempimento e il Responsabile del Procedimento, trascendano nell’arbitrio e nella personale valutazione delle modalità e criteri di attuazione dell’atto di indirizzo;

Che invece la Determinazione n. 27 del 10.12.2021 di approvazione della manifestazione di interesse sottoscritta dal Responsabile UOC4 e l’Avviso Pubblico avente pari oggetto datato 17.12.2021 violano il Regolamento Comunale nei seguenti punti:

1) Ne la Determinazione ne l’Avviso Pubblico prevedono e valorizzano l’indicazione contenuta al comma 2 dell’art. 32 del Regolamento che statuisce che “L’amministrazione Comunale favorisce e promuove la ricerca di “case comuni” per più associazioni allo scopo di: a) ottimizzare l’uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili; b) favorire l’aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione”. Tali principi, se applicati, specialmente sull’immobile della ex scuola elementare di Pellegrina avrebbero consentito, come già proposto dalla nostra associazione, la creazione di una “Casa delle Associazioni” che avrebbe favorito l’uso dell’immobile, costituito da più ambienti a favore di diverse realtà associative. Ciò comporta grave violazione del Regolamento con conseguente annullamento e/o modifica della Determinazione e dell’Avviso Pubblico.

2) Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 33 del Regolamento l’Avviso Pubblico deve essere predisposto dal “Responsabile dell’Unità Organizzativa Complessa competente in materia di demanio e patrimoni, a seguito delle determinazioni di cui al precedente articolo (32) di concerto con i Responsabili delle unità organizzative competenti negli ambiti di cui all’art. 6” (assistenza sociale, attività culturali, attività sportive, turistiche, ambientali e paesaggistiche). Tale principio risulta totalmente disatteso essendo Determinazione e Avviso Pubblico realizzati esclusivamente dal Responsabile UOC4 Territorio e Demanio anche nella qualità di Responsabile del Procedimento. Tale violazione comporta l’annullamento e/o modifica della Determinazione e dell’Avviso Pubblico.

3) L’art. 33 comma 6 statuisce che “La fase istruttoria è curata da una Commissione Tecnica di valutazione composta da minimo tre componenti: il Responsabile dell’Unità Organizzativa Complessa competente in materia di Demanio e Patrimonio, in qualità di Presidente, e da due Responsabili di Unità Organizzativa Complessa”. L’Avviso Pubblico in violazione del Regolamento prevede che “L’assegnazione verrà effettuata ad opera del Responsabile UOC4 Edilizia e Territorio previa nomina di commissione”, senza prevederne le modalità così come disciplinate dal comma 6 dell’art. 33. Tale violazione comporta l’annullamento e/o modifica della Determinazione e dell’Avviso Pubblico.

4) L’art 33 comma 8 stabilisce che “L’assegnazione è deliberata dalla Giunta Comunale”, principio per la sua importanza ripreso dall’art. 35 comma 1. L’avviso pubblico in violazione del Regolamento comunale stabilisce che “L’assegnazione verrà effettuata ad opera del Responsabile UOC4 Edilizia e Territorio”. Tale grave violazione determina nullità e/o l’annullamento e/o modifica della Determinazione e dell’Avviso Pubblico.

5) L’art. 33 comma 8 prevede che “Con determinazione Dirigenziale del Responsabile dell’Unità Organizzativa Complessa competente in materia di Demanio e Patrimonio sarà approvato lo schema di contratto/concessione”. Dall’esame dell’Avviso Pubblico non emerge alcun allegato relativo allo schema di Concessione. Tale grave violazione determina l’annullamento e/o modifica della Determinazione e dell’Avviso Pubblico

6) Lo schema di domanda allegata all’avviso pubblico non contiene gli elementi essenziali indicati dall’art. 34 del Regolamento comunale. In particolare non prevede la dichiarazione da parte delle associazioni partecipanti “dell’eventuale disponibilità da parte del richiedente di altri immobili (specificando l’ubicazione e il titolo di godimento) come previsto dal comma 3 dell’art. 34. Tale grave violazione determina l’annullamento e/o modifica della Determinazione e dell’Avviso Pubblico.

7) L’art. 35 del Regolamento comunale stabilisce che “I beni immobili di cui all’art. 32 sono concessi, con provvedimento della Giunta Comunale, la quale, considerato per ogni sede le dimensioni e caratteristiche in termini di adeguatezza all’attività sociale proposta ed all’ampiezza della base associativa, nonché la possibilità di suddividere l’uso dell’immobile in più soggetti assegnatari provvede all’assegnazione tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

a) Del carattere di sussidiarietà/complementarietà delle attività svolte dal soggetto richiedente rispetto ai compiti istituzionali propri del comune;

b) Del perseguimento di finalità di interesse generale della comunità locale, con particolare riferimento ai valori della solidarietà sociale;

c) Dell’erogazione di prestazioni a favore di terzi con carattere di gratuità;

d) Dell’originalità e innovazione dei programmi di attività proposte;

e) Dell’ampiezza della base associativa del soggetto richiedente;

f) Della necessità di disporre di una sede per lo svolgimento dell’attività sociale e/o la conservazione di materiali necessari all’esercizio dell’attività sociale;

g) Del radicamento del territorio del soggetto richiedente.”

L’Avviso Pubblico non solo non prevede che la Concessione degli immobili debba avvenire con provvedimento della Giunta comunale, ma in spregio al Regolamento attribuisce illegittimamente tale potere al Responsabile dell’UOC4 che si identifica nella stessa persona del Responsabile del Procedimento. Non emerge inoltre nell’Avviso Pubblico che la Giunta Comunale in fase di Assegnazione dell’immobile deve tenere in considerazione le esigenze delle associazioni e le dimensioni dell’immobile, al fine di garantire una sede operativa a più associazioni possibili meritevoli secondo uno o più punti indicati dalla lettera a) alla lettera g) dell’art. 35.

Tra tali criteri non emerge il vincolo “meritorio” dei cinque anni o più dalla nascita dell’associazione, anch’esso al pari delle precedenti violazioni frutto della fantasia del Responsabile dell’UOC4 e del Procedimento, che anche in questo caso sfocia nell’applicazione arbitraria e “personalizzata” del Regolamento in violazione dei principi più elementari della funzione che ricopre. Tali gravi violazioni determinano nullità e/o annullamento e/o modifica della Determinazione e dell’Avviso Pubblico.

CON RIFERIMENTO ALLA COMPATIBILITA’ TRA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA – DETERMINAZIONE E AVVISO PUBBLICO

La Deliberazione della Giunta n. 14 del 16 marzo 2021 richiamata sia nella Determinazione n. 27 del 10.12.2021 sia nell’Avviso Pubblico datato 17.12.2021 è incompatibile con i contenuti richiamati dal Responsabile del UOC 4 e del Responsabile del procedimento. Per tale ragione sia la Determinazione n. 27 del 10.12.2021 sia l’Avviso Pubblico datato 17.12.2021 sono da annullare per incompatibilità tra i loro contenuti e quelli della deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 16.03.2021.

CON RIFERIMENTO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI ED ATTREZZATURE INDICATI NELL’AVVISO

L’Avviso di manifestazione di interesse del 17.12.2021 riduce arbitrariamente, rispetto all’atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione n. 60/21, il numero dei locali da concedere in assegnazione alle associazioni da tre a due, eliminando “l’immobile ex mattatoio” indicato al punto b) della Deliberazione; inoltre limita la concessione del fabbricato “ex scuola elementare Pellegrina” ai soli locali siti al piano terra indicati nella planimetria non tenendo in alcuna considerazione, per le caratteristiche di ampiezza dei locali, l’utilizzo di più associazioni. Tali esclusioni e limitazioni non autorizzate si presentano, allo stato, come frutto di una valutazione arbitraria del Responsabile UOC4 che limita e modifica, senza poteri e motivazione alcuna, l’atto di indirizzo della Giunta, in violazione degli art. 33 e 35 del Regolamento che attribuiscono alla Giunta Comunale i poteri di assegnazione dei locali e valutazione dei criteri tassativamente indicati nel regolamento.

CON RIFERIMENTO AGLI “OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO” INDICATI NELL’AVVISO

La parte indicata nell’Avviso sotto la rubrica “Obblighi del concessionario” è foriera di confusione per gli elementi di contrasto dalla stessa desumibili, in violazione del principio di chiarezza e trasparenza degli atti amministrativi, anche in riferimento all’applicazione delle disposizioni anticorruzione previste dalla legge, ponendosi, altresì, in evidente conflitto rispetto a quanto statuito all’art. 38 del Regolamento Comunale per la concessone di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del C.C. n. 6 del 28/05/2015, modificata con Deliberazione del C.C. n. 4 del 07/02/2018.

La manifestazione di interesse qui contestata, al paragrafo “OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO” prevede espressamente che: “L’affidamento dei locali, che avrà natura concessoria, avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova…” “rimangono a totale carico e responsabilità dell’affidatario tutte le attività occorrenti per rendere i locali conformi all’utilizzo secondo le normative vigenti.” “Saranno a carico dei Concessionari gli obblighi sotto indicati che di seguito si trascrive: a) L’onere delle spese inerenti la manutenzione ordinari necessari a rendere i locali agibili; b) Il pagamento delle utenze; c) La restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d’uso; d) La custodia e pulizia dei locali esterni. L’assegnatario deve inoltre garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della Legge n. 46/90 e del Decreto legislativo n. 81/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili, mantenendo gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni. Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi comportano la risoluzione/decadenza del rapporto, previa diffida ad adempiere con assegnazione di un congruo termine.”

Orbene, con particolare riferimento all’immobile oggetto di manifestazione di interesse individuato come <ex Scuola Pellegrina, Via Perugia> occorre evidenziare che lo stesso trovasi in totale stato di incuria ed abbandono, privo di idonea copertura e adeguati infissi, nonché sprovvisto di ogni minimo dispositivo impiantistico a norma di legge e, quindi, necessitante di radicali interventi ristrutturazione e riqualificazione, rientranti a pieno titolo nella comune dizione di lavori di straordinaria manutenzione. A peggiorare lo stato di degrado vanno, altresì, annoverati i numerosi atti vandalici cui l’immobile è stato aggetto negli ultimi anni, tali da renderlo di fatto inagibile.

Tuttavia, il bando, pur prevedendo che “L’affidamento dei locali… avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova” (circostanza, questa, che non trova alcun riscontro nel summenzionato art. 38 del Reg. Com.) e che “rimangono a totale carico e responsabilità dell’affidatario tutte le attività occorrenti per rendere i locali conformi all’utilizzo secondo le normative vigenti” nonché “L’onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria necessaria a rendere i locali agibili” “mantenendo gli impianti a norma” non specifica per nulla chi dovrà affrontare i necessari lavori di straordinaria manutenzione atti a rendere i locali agibili e fruibili per lo svolgimento delle attività associative previste nel bando. Ne discende che quest’ultimo si appalesa omissivo, contraddittorio e incoerente e, come tale, illegittimo. Difatti, se l’affidamento dei locali della ex scuola Pellegrina avviene nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano ne discende che il bando è affetto da nullità insanabile poiché non pone espressamente, in capo al soggetto concessionario, anche l’onere delle spese di straordinaria manutenzione - oggettivamente necessarie a rendere l’immobile agibile e fruibile secondo le vigenti disposizioni di legge (in tal caso necessario sarebbe stato puntualizzare che l’affidatario riceverà mandato a svolgere lavori pubblici secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia e disciplinato in modo conforme dall’art. 2, comma 5, della Legge n. 109 del 1994, come sostituito dalla Legge n. 166 del 2002 [Corte Cost., sentenza 28 marzo 2006, n. 129], nonché dal Codice dei contratti pubblici, all’art. 32, co. 1 lettere d), e), f) e g) - né contempla, tra i requisiti di partecipazione, la comprovata capacità economica dei concessionari di sostenere tali spese. Viceversa, se come riportato nel bando e specificato finanche al punto b) del citato art. 38, sul concessionario ricadono solamente le spese di manutenzione ordinaria, appare evidente che il bando debba prevedere espressamente che le spese di straordinaria manutenzione, indispensabili a rendere l’ex Scuola Pellegrina agibile e fruibile per gli scopi previsti, siano poste a carico dell’Ente concedente il quale, solo all’esito dell’ultimazione delle opere richieste a rendere conforme a legge il cespite in parola, potrà concederlo in comodato ponendo sul Concessionario l’onere relativo alla sola manutenzione ordinaria.

In caso contrario codesto Ente si assume una responsabilità che investe non solo la sfera civile ma anche, e soprattutto, quella penale poiché se dal momento dell’affidamento dovessero verificarsi danni a cose e/o persone causalmente riconducibili ai necessari lavori di straordinaria amministrazione non previamente effettuati (in mancanza dei quali, ripetesi, non è possibile concedere il cespite), ogni responsabilità giuridica ricadrebbe sul concedente.

Di tutto ciò non vi è traccia alcuna tanto nel bando quanto nella Determinazione di approvazione n. 27 del 10/12/2021 che vanno addirittura nella direzione opposta rispetto a quanto previsto dall’art.38 del “Regolamento comunale per la concessone di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati”, svuotando il precitato strumento normativo della fisiologica funzione di normativa quadro all’interno della quale calare millimetricamente l’impianto della manifestazione di interesse pubblico.

Quanto fin qui sostenuto risulta, del resto, avvalorato finanche dal richiamo contenuto nel bando alle disposizioni della Legge n. 46/90 e del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i., che sottopongono “il mancato rispetto di uno o più degli obblighi” derivanti dalle precitate normative alla “risoluzione/decadenza del rapporto”. Tali norme, che riguardano la regolarità degli impianti e la sicurezza sul luogo di lavoro, se devono essere “garantite” dall’assegnatario occorre che venga specificato e chiaramente indicato, prevedendo che: <sono a carico del Concessionario tutte le opere di straordinaria manutenzione atte a rendere la struttura a norma. Incombe sull’Affidatario dimostrare la propria autonoma capacità patrimoniale, necessaria a sostenere siffatti lavori>; tutto ciò deve essere espressamente e tassativamente indicato nell’Avviso e non lasciato all’arbitrio, o peggio ancora, alla discrezionalità di alcuno.

Sul punto, vale la pena richiamare, ex multis, la Delibera n. 357 del 21 dicembre 2016 della Corte dei Conti Campania, con la quale la Sezione Regionale chiarisce che la concessione in comodato d’uso di beni immobili di proprietà dell’Ente Locale “è da ritenersi ammissibile nei soli casi in cui sia rinvenibile un’accertata compatibilità finanziaria dell’intera operazione contrattuale posta in essere.”

Anche l’ANAC, con parere n. AG 34/11 del 26/01/2012 avente ad oggetto: “richiesta di parere su lavori riguardanti immobile comunale concesso in comodato gratuito”, ha specificato che il <comodato gratuito è classificabile come contratto reale a titolo gratuito, la cui causa è normalmente individuata nello spirito di liberalità (cfr. art. 1803 e ss. del codice civile). È stato chiarito, tuttavia, che la natura essenzialmente gratuita del comodato deve essere compatibile con un onere di natura modesta da non assumere qualità di controprestazione (Cassazione civile, sez. III, sentenza 28 giugno 2005, 13920).

Nel caso in questione, l’onere che sarebbe imposto al comodatario sembra eccedere i canoni della modestia ed esiguità generalmente richiesti dalla giurisprudenza. In base alla documentazione acquisita, infatti, l’immobile in oggetto ha bisogno di ingenti lavori di ristrutturazione.

Ciò premesso e considerato, si può ritenere che gli ingenti lavori di ristrutturazione, acquisiscano la forma del corrispettivo a favore dell’Ente e a carico dell’Associazione affidataria. Questa, in particolare, esegue dei lavori che solo apparentemente sono realizzati aere proprio, ma in realtà costituiscono un arricchimento per l’Amministrazione, alternativo alla corresponsione di un canone sull’immobile che già appartiene al patrimonio dell’amministrazione, nella cui piena disponibilità è destinato a tornare allo spirare del contratto.

Pertanto, in linea con quanto prospettato dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 12 luglio 2001 C-339/98) in siffatta ipotesi il contratto di comodato gratuito è destinato a perdere la sua naturale vocazione e, in conseguenza, la sua legittimazione con immediata caducazione di ogni effetto concessorio.>

Per quanto sopra esposto ne discende che l’aleatorietà, l’indeterminatezza e la genericità, oltre che gli evidenti contrasti delle previsioni contenute nell’Avviso, rendono il Bando e con esso, tutti gli atti prodromici, propedeutici e conseguenziali, non idonei al raggiungimento dello scopo contenuto nella Deliberazione della Giunta Municipale n. 60/2021 e, pertanto, nulli e/o annullabili.

CON RIFERIMENTO AI CRITERI E AL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI INDICATI NELL’AVVISO

I criteri e il procedimento di assegnazione dei locali indicati nell’Avviso violano sia l’atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione della Giunta n. 60/21, limitando e riducendo arbitrariamente la volontà della stessa, sia gli artt. da 32 a 39 del Regolamento comunale.

Il Responsabile dell’UOC4, cui la Deliberazione n. 60/21 demanda l’attuazione dell’atto di indirizzo e ancor meno, il Responsabile del Procedimento, non possono modificare e/o restringere/ampliare i contenuti dell’indirizzo dato, nè tanto meno discostarsi dal Regolamento che costituisce l’espressione del potere demandato dal Consiglio Comunale. Il Responsabile UOC4 cui è stato demandato il compito di attuazione avrebbe dovuto attenersi (avendone competenza in via esclusiva) alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, senza travalicare nelle competenze degli organi di governo (Giunta e Consiglio Comunale) cui compete la funzione di indirizzo politico e di controllo.

Nel presente Avviso il Responsabile UOC 4 e del Procedimento limita arbitrariamente l’atto di indirizzo emanato, nella parte in cui autonomamente stabilisce (ai punti A, B e C del titolo “criteri e procedimenti di assegnazione dei locali”) parametri di selezione delle associazioni non contemplati nell’atto di indirizzo, né rinvenibili nel Regolamento comunale o norme specifiche del settore.

La griglia di valutazione contenuta ai punti A, B e C apparentemente più dettagliata rispetto a quella contenuta nell’Avviso Pubblico già annullato con Determinazione n. 145 del 10.11.2021 è anch’essa frutto di personali valutazioni che nulla hanno a che fare con la gestione dell’ufficio e con le indicazioni contenute nella Deliberazione e all’art. 35 del Regolamento Comunale. I Responsabili dei servizi e, a seguire, i R.d.P. devono attuare le direttive impartite. L’organo gestionale deve attenersi strettamente agli atti di indirizzo e programmazione approvati dagli organi politici e ai Regolamenti Comunale. L’osservanza scrupolosa di questi atti assicura il cosiddetto controllo preventivo e la misura della limitata discrezionalità lasciata al dirigente, discrezionalità che dovrà assumere caratteristiche tecniche e di specializzazione.

Questo modo di procedere ha snaturato, con atti di arbitrio riconducibili a dolo e colpa grave, l’atto di indirizzo deliberativo e il Regolamento che rappresentano le uniche fonti dei criteri di selezione.

Sempre sotto il titolo “criteri e procedimento di assegnazione” sono riportati fantasiosi parametri di valutazione e di attribuzione di punti nascenti da valutazioni arbitrarie e personali del Responsabile UOC4 e del Procedimento non previste nel Regolamento e quindi fonte di nullità e/o annullabilità dell’atto.

Tali aggiunte, arbitrarie e fantasiose, rispetto a quanto previsto nel Regolamento violano il principio di trasparenza, controllo e certezza della procedura e buon andamento della pubblica amministrazione. Un regolare e trasparente meccanismo di assegnazione che rispetti l’atto di indirizzo della Giunta avrebbe dovuto essere basato sul Regolamento Comunale, così come i criteri di individuazione dei componenti della commissione, nel numero e nella qualità.

Tale modo di fare impedisce il controllo dell’organo politico, viola i principi di trasparenza, correttezza e imparzialità dell’atto amministrativo e lascia margini enormi al malaffare in violazione della normativa anticorruzione cui il nostro Ente si ispira.

Il Regolamento Comunale, diretta espressione del potere esclusivo del Consiglio Comunale nell’assegnazione di immobili in concessione, come previsto e disciplinato dall’art. 42 comma 2 lettera l) del D.L. 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 19 dello Statuto Comunale , non può essere modificato e/o disatteso o disapplicato in tutto o in parte né dalla Giunta Comunale né dal Responsabile UOC4 territorio e Demanio che ha ricevuto il mandato di attuare l’atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione n. 60 del 25.03.2021.

Sia la Giunta Comunale che il Responsabile UOC4 Territorio e Demanio trovano la fonte dei loro poteri nel Regolamento e ad esso devono scrupolosamente attenersi.

Nessun organo ha poteri in materia al di fuori del Consiglio Comunale, poteri, come detto, che gli vengono attribuiti dalla legge e dallo Statuto, così come alla Giunta e al Responsabile del servizio il potere viene demandato attraverso il Regolamento dal Consiglio Comunale.

Ciò implica categoricamente, che il Regolamento Comunale non può essere disatteso, in nessuna delle sue parti, né dalla Giunta né dal Responsabile UOC4 Territorio e Demanio e che lo stesso può essere modificato solo dal Consiglio Comunale.

CON RIFERIMENTO ALLA CONTESTUALE PENDENZA PRESSO L’ENTE DI DUE DETERMINAZIONI E DI DUE AVVISI PUBBLICI AVENTI IDENTICO OGGETTO

Il Responsabile UOC4 Territorio e Demanio in costanza dell’Avviso Pubblico prot. n. 26527 del 28.10.2021 - temporaneamente “sospeso” senza averne i poteri con Determinazione n. 145 del 10.11.2021 dal Responsabile dell’UOC7 Ambiente Porto e Cimitero – ha provveduto ad emettere una nuova Determinazione e un nuovo Avviso pubblico senza tenere in considerazione l’esistenza dei precedenti e/o annullarli o revocarli. Allo stato pertanto risultano pendenti presso l’Ente, per lo stesso oggetto, due Determinazioni Dirigenziali e due Avvisi Pubblici con scadenze, modalità di esecuzione e criteri di scelta diversi, di cui il primo “sospeso in autotutela” ma mai annullato o revocato. Tale stato di cose determina, abuso d’ufficio e di funzione, incertezza negli atti della pubblica amministrazione, omessa trasparenza, violazione di legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento Comunale tanto da provocare la nullità e/o annullabilità della Determinazione n. 27 del 10.12.2021 e del conseguente Avviso Pubblico datato 17.12.2021

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO,

considerato che il “Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi e Benefici Economici a Soggetti Pubblici e Privati” approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 28.05.2015, successivamente integrato con l’art. 36 bis con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07.02.2018, è stato ripetutamente violato con dolo e/o colpa grave da parte del Responsabile UOC4 Territorio e Demanio e del Responsabile del Procedimento nell’attuazione dell’atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione n. 60 del 25.03.2021, il sottoscritto, quale Coordinatore e Legale Rappresentante dell’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina”

 Che il Signor Sindaco - in applicazione dei suoi poteri di controllo sull’attuazione dell’atto di indirizzo contenuto nella Determinazione n. 60 del 25.03.2021 - vigili sulla regolare applicazione della stessa prescrivendo al Responsabile dell’UOC4 di rimuovere tutte le limitazioni arbitrariamente inserite dal R.d.P. rispetto al contenuto dell’atto di indirizzo, epurando l’avviso di tutte le parti manifestamente contrarie alla legge e al Regolamento comunale.

 che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente solleciti il Responsabile dell’UOC4 e il R.d.P. ad attuare l’atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione n. 60 del 25.03.2021 nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi e delle norme anticorruzione palesemente violate nell’Avviso di Manifestazione di Interesse approvato con Determinazione n. 27 del 10.12.2021.

 che l’ing. Alessandra Campisi, Responsabile UOC4 e Responsabile del Procedimento relativo all’attuazione dell’atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione di G.M. n. 60/2021 provveda:

1) a dichiarare nullo e/o annullare la Determinazione n. 27 del 10.12.2021 e il connesso Avviso di Manifestazione di interesse datato 17.12.2021 per l’assegnazione in uso gratuito alle associazioni ed altri enti similari di locali di proprietà comunale dalla stessa emanati in conseguenza della già esistenza dell’Avviso Pubblico prot. n. 26527 del 28.10.2021, avente identico oggetto e finalità, mai annullato o revocato;

2) a dichiarare nullo e/o annullare e/o modificare la Determinazione n. 27 del 10.12.2021 e il connesso Avviso di Manifestazione di interesse per l’assegnazione in uso gratuito alle associazioni ed altri enti similari di locali di proprietà comunale, perché attuati colpa grave, in violazione dei propri doveri d’ufficio, della legge, dello Statuto comunale e del Regolamento Comunale in materia di concessione di immobili, oltre che in sfregio ai principi di trasparenza, correttezza e imparzialità dell’atto amministrativo, il tutto aggravato dal fatto che tali osservazioni/motivazioni erano già state portate dalla scrivente Associazione all’attenzione dell’Ente.

Sua Ecc.za il Sig. Prefetto, che legge per dovuta conoscenza, con la presente rimane informato, ad ogni effetto di legge, per l’adozione di ogni opportuna e necessaria azione di competenza.