BAGNARA CALABRA Turismo, firmato un patto di collaborazione tra la Pro Loco e il gruppo "Giovani di Bagnara"

Pro Loco Bagnara Calabra Si è tenuto nei giorni scorsi a Bagnara Calabra, presso la sede della Pro Loco cittadina, un incontro tra i vertici del gruppo "Giovani di Bagnara", guidati da Carmelo Gioffrè, e il presidente del sodalizio turistico Bruno Ienco. Numerosi i punti di contatto tra le due associazioni, che hanno firmato un patto di collaborazione il cui obiettivo è quello di operare unitariamente nel prossimo futuro, programmando e realizzando iniziative ritenute di particolare importanza dal punto di vista storico e turistico.

Tra i progetti in cantiere un Info-Point, curato direttamente dal gruppo "Giovani di Bagnara", che sarà posizionato nelle immediate adiacenze della sede della Pro Loco e la realizzazione di una guida turistica, sia in formato cartaceo che digitale. Infine, nel corso dell'incontro, è stata resa nota la disponibilità del gruppo "Giovani di Bagnara" di entrare a far parte organicamente tra i soci dell'Ente turistico, riconoscendo alla Pro Loco meriti di rilevanza sociale e storica.

Red