SCILLA Rubata la segnaletica sul "Sentiero del mito"

sentiero del mito Il primo gennaio i componenti dell'associazione Magna Grecia Outdoor hanno effettuato un sopralluogo sui cosiddetti "Sentieri del mito" che erano stati ripuliti, risitemati e dotati di segnaletica nei mesi socrsi.

<<Dopo l'assenza di tre mesi per lasciare spazio ai cacciatori di cinghiali, ci si sarebbe apsettato di rilevare qualche piccolo problema di tipo "naturale" - riferiscono i volontari - come una cescita vegetativa sui camminamenti o qualche frana o albero caduto dovuto alle intemperie. Invece nulla sembrerebbe aver intaccato il nostro lavoro che ha riportato alla luce diversi antichi sentieri e percorsi che collegavano Scilla con le vicine località montante e non. L'amara sorpresa è stata quella di rilevare la mancanza di tre pali segnaletici della sentieristica. Dove non distrugge la natura, distrugge l'uomo. I pali erano completi di tabelle, anch'esse di legno, che indicavano la direzione da seguire e i toponimi della località. Non si conoscono nè gli autori nè i motivi di tali gesti>>.

I componenti dell'associazione sono amareggiati perchè hanno speso del tempo e delle energie per ripristinare e tentare di rendere più fruibili le bellezze di Scilla, ma anche l'amarezza dei cittadini che hanno contribuito volontatariamente donando materiali.

<<Se è stato un "atto di bisogno" per procurarsi del legname da costruzione, tre pali e conque tabelle, chiunque ne abbia necessità può chiederlo e gli sarà procurato, almeno evitando di danneggiare un bene comune la cui installazione ha richiesto sforzi sforzi e fatica. Se è stato solo un atto incomprensibile di vandalismo, preghiamo solo il Signore che illumini queste povere menti>>. I componenti dell'associazione hanno rassicurato che appena le condizioni lo consentiranno la segnaletica sarà ripristinata.

Tina Ferrera