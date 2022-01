La Befana di Incontriamoci Sempre è arrivata stanotte a Chianalea

Befana a Chianalea Partita dopo la mezzanotte dal porto di Reggio Calabria, proprio di fronte alla stazione FS di RC S Caterina, dove ha sede Incontriamoci Sempre, dopo un bel viaggetto in mare, durato circa due ore, la mitica Vecchietta è arrivata, stanotte, al porto di Scilla.

La Befana, accompagnata dal maestro Adolfo Zagari alla fisarmonica e con l'aiuto di Tonino Polistena, che con la sua imbarcazione ha permesso di farla arrivare sempre via mare nel bellissimo borgo, ha fatto tappa a Chianalea. Il sorriso di tanti bambini ha commosso la Befana, che ha ricambiato l'affetto non facendo mancare nulla: dai sacchi della dolce vecchina sono spuntati tanti giocattoli e dolciumi. Una gioia infinita negli occhi dei piccoli presenti e dei loro genitori, che hanno ricambiato l'affetto con il coro finale di saluto: "Viva Viva la Befana, SI , viva viva la befana per un 2022 di pace , amore e serenità per tutti noi! Viva viva la befana, per un mondo migliore!"



Il Direttivo