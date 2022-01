A Scilla contagi in aumento, drive-in ancora chiuso

tamponi - drive in

In continuo aumento i casi positivi al Covid-19 nella cittadina della Costa Viola. Dopo le raccomandazioni del sindaco Pasquale Ciccone alla popolazione di mantenere comportamenti corretti per evitare la diffusione del virus e l'appello ai medici di famiglia "di fare il massimo" si registra il commento del dottore Enzo Currò, preoccupato per il dilagare del virus. <<Il sindaco avrebbe dovuto convocare, essendo autorità sanitaria costituita, delle figure che lavorano sul campo per avere il polso della situazione già ai primi di dicembre, con i primi casi nella scuola di Scilla Centro, per stilare un decalogo di comportamento. Oggi ci ritroviamo con un centinaio di casi Covid dichiarati, quanti nascosti o obsoleti perchè asintomatici non è dato saperlo. Scilla è una polveriera>>.

Secondo il medico di famiglia, la situazione non è sfuggita di mano ao medici di medicina generale ma al sindaco Ciccone: <<Avrebbe dovuto imporre comportamenti o quanto meno restrinzioni e controllare che venissero rispettate>>. Il dott. Currò ricorda che da giorni è chiuso il drive-in alla Casa della Salute in quanto una unità è in prepensionamento e non è stata rimpiazzata: <<Perchè il sindaco come autorità sanitaria non ha fatto ripristinare il servizio con celerità? A gennaio faremo prima a contare i non positivi. Sono indignato perchè non vedo trasformarsi in atti concreti certe apparizioni con il politico di turno o il rappresentante della Regione o di chi si deve incatenare in autostrada. Se dovessero soffiare venti di chiusura dell'ex ospedale di Scilla, per me è una mancanza di rispetto ai residenti e soprattutto ai medici di medicina generale e agli operatori del settore>>.

Intanto alla Casa della Salute non è stato riaperto il punto di primo intervento nelle ore notturne e il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, non ha dato notizie al sindaco dopo l'incontro a Catanzaro.

Tina Ferrera