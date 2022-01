BAGNARA CALABRA Chiusura Guardia medica: nel silenzio generale la nota stampa di "Inisieme per Riaprire la Città"

guardia-medica Siamo nuovamente costretti a inviare questo bollettino di guerra dalle notizie che ci giungono e nel silenzio generale: Dal 31 dicembre non è stata assicurata alcuna copertura della guardia medica notturna, come invece era stato promesso e non è stato dato alcun avviso alla popolazione in tal senso.



I cittadini attendono inutilmente davanti a una porta chiusa con un cartello con su scritto: medico in visita. Il medico non c'è e non arriverà. Ma i cittadini non lo sanno e attendono invano. Com'è accaduto a un uomo con sua figlia, che è stato soccorso da un medico di base che passava di lì per caso. La Provvidenza. Qualcuno allora fa denuncia e interpella le forze dell'ordine, ma i presidi di Scilla e Bagnara sono chiusi per decisioni politiche e quindi le forze dell'ordine non possono fare niente.

Si continua a chiedere e protestare ma a Bagnara e Scilla di notte i cittadini sono abbandonati a loro stessi. Scriviamo per informare tutti di questa situazione e per chiedere a gran voce a chi ci amministra, a chi ci governa, a chi ha responsabilità in tal senso, di occuparsene con urgenza. O magari sarebbe un'idea fare tutti una bella denuncia contro ignoti per omissione di soccorso. A casi disperati, gesti disperati. Passo e chiudo.

Insieme per Riaprire la Città