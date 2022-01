2. Bagnara triste - L'Auditorium

Auditorium - Bagnara CalabraLa tristezza è un’emozione, positiva o negativa. Lunedì 22 novembre scorso ho scritto su un’opera lasciata a rovinarsi: l’Auditorium. Da allora nulla è cambiato. Sono state intraprese iniziative? Sono stati chiesti chiarimenti alle autorità? Qualcuno del Consiglio Comunale della maggioranza o dell’opposizione ha raccolto la lamentela? Le Associazioni culturali e non, si sono almeno poste la questione? Le diverse confraternite, si sono battute almeno per salute mentale di propri fratelli e figli? È una questione burocratica? È una questione giudiziaria? È una questione politica? No! È un dramma!

Troppi sono i suoi segnali che si presentano quotidianamente, per ultimo, l’aggressione al presidio medico! Prima, la fuga continua dei giovani in cerca di fortuna. Prima ancora, il degrado manutentivo dei servizi essenziali: acqua, rifiuti, abusivismo, impunità, lassismo, menefreghismo… La scuola diventata, ormai, parcheggio giovanile e nessuna attenzione sull’abbandono scolastico, per non parlare della sua qualità. La spiaggia abbandonata a sé stessa e violentata da scarichi, occupazioni abusive e da manufatti abbandonati. Dove sono il Demanio Pubblico e la Guardia Costiera? Abbiamo bisogno di risposte e chiederci contemporaneamente perché ciò accade. Non è solo una questione amministrativa; è una questione culturale! Diritti e Doveri! E non ci sono mediazioni che tengano, perché qui è in gioco la nostra salute, la nostra vita. Sono state scelte dalla maggioranza della popolazione ad amministrare questo territorio le persone giuste (per la maggioranza). E non può mettersi in discussione il loro impegno o competenza altrimenti si dovrebbe pensare, quantomeno, che si siano attuate scelte suicidarie e non è così.

Si potrebbe pensare che la maggioranza 41,71% non rappresenta, di fatto, i desideri e le aspettative della gente dato che si riscontra una mancata partecipazione al voto del 48,61% degli aventi diritto al voto. Cioè, l’attuale maggioranza governa con il 42% rispetto ai non votanti che sono il 48%. Va bene che gli assenti hanno sempre torto! Ma si pone, realmente, il problema della rappresentanza! Se poi aggiungiamo le problematiche del voto legate a mediocri piccoli interessi localistici nonché al piccolo potere di tipo baronale che, probabilmente, insieme, riescono a controllare e/o ad influenzare il voto strafottendosene degli interessi generali, allora il quadro da triste si fa desolante. Questo aggrava ognuno di noi, politicizzati e non, religiosi e non, elettori e non, di ulteriori responsabilità che sono, invece, pervicacemente ma anche furbescamente impedite e negate. Come posso rivendicare e responsabilmente garantire a me stesso, a mio fratello, a mio figlio che i diritti vengano rispettati. E come far sì che i doveri siano assunti. Questo è il punto, questa è la vera questione! L’Auditorium è un diritto! E come tale non può essere represso con le pastoie burocratiche. Chi ha commesso degli errori paghi ma si proceda al suo completamento; altrimenti si è complici!

Come non vedere che la sua consegna alla comunità è un segnale profondamente democratico, culturale e di onestà. Come non vedere la sua necessità, al pari dell’aria che respiriamo. Come non vedere in esso un’inversione all’intollerabile tedio. Se non si ha la co-scienza di tutto ciò, allora… Bagnara è triste! Non ancora vinta.

Antonino P. Calabrò