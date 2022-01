Niente tamponi molecolari a Scilla, chiuso il Drive in

tamponi scilla Da alcuni giorni non è possibile effettuare un tampone al drive in della Casa della Salute. Una decisione che le autorità competenti hanno preso non tenendo conto dei numerosi tamponi processati dall'inizio della pandemia. La struttura sanitaria di Scilla è stata presa d'assalto in questi mesi da utenti provenienti da diversi paesi limitrofi per effettuare i tamponi.

In queste ultime settimane i casi positivi in paese sono aumentati tanto che il Sindaco di Scilla, Pasquale Ciccone, ha invitato la cittadinanza a tenere un comportamento corretto in modo da evitare che la situazione peggiori. <<E' impensabile - lamentano i residenti - che proprio in questo momento la Casa della Salute venga privata del Drive in per effettuare i tamponi molecolari. Tante famiglie sono in quarantena e sono in attesa di sottoporsi ad un tampone molecolare a domicilio. E' capitato cha alcuni dopo aver appurato di essere positivi con un tampone rapido, sono stati costretti a recarsi fuori paese per fare un tampone molecolare. Bisogna chiedere alle autorità preposte di riattivare il servizio. La Casa dalla Salute dall'inizio della pandemia è stato un punto di riferimento grazie al centro vaccinale al drive in per i tamponi molecolari>>.

Ancora una volta, l'ex "Scillesi d'America" viene privato di un servizio essenziale per il grande bacino d'utenza. Da circa due mesi ogni lunedì un gruppo di cittadini sta manifestando davanti alla Casa della Salute per la riattivazione del Punto di primo intervento nelle ore notturne; anche la riapertura del drive in merita la giusta attenzione insieme alla messa in sicurezza della struttura, che rischia di fallire se verranno persi gli otto milioni di euro destinati al presidio sanitario della Costa Viola.

Tina Ferrera