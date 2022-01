Coronavirus, Frosina: "Bagnara rischia la zona arancione"

Frosina > a dirlo ieri sera a Diretta News il Sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina. < >.

Frosina, piuttosto preoccupato, ha ribadito come <<il vaccino, al momento, è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere il virus>> invitando l'intera cittadinanza a ricorrere al siero per tenere lontana la malattia. Il Sindaco per quanto riguarda la riapertura delle scuole cittadine si è detto personalmente convinto che servirebbe un rinvio dell'inizio delle lezioni in presenza, ma che a decidere in merito sono altri organismi, <<anche se, sono pronto, ove le circostanze lo richiedessero ad intervenire immediatamente>>. Proprio per monitorare la situzione sul terriotorio comunale oggi pomeriggio a Bagnara Calabra sarà allestito un Covid-Point dall'ASP di Reggio Calabria per effettuare tamponi su soggetti interpellati dagli stessi medici USCA.

