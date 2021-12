Covid-19, ancora alti i contagi in Calabria. 1604 nuovi casi positivi, 369 a Reggio e provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.913 (48 in reparto, 9 in terapia intensiva, 1856 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.676 (12.501 guariti, 175 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.015 (95 in reparto, 9 in terapia intensiva, 3.911 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.273 (28.549 guariti, 724 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 779 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 753 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.487 (9360 guariti, 127 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5513 (126 in reparto, 10 in terapia intensiva, 5.377 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.443 (33.984 guariti, 459 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.194 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.184 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.805 (7.690 guariti, 115 deceduti).

L' Asp di Catanzaro comunica 217 nuovi soggetti positivi di cui 14 residenti fuori regione.