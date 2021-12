Modifiche al Piano spiaggia, a Scilla nasce un comitato

Spiaggia di Scilla Un gruppo di cittadini e operatori commerciali e turistici ha costituito un Comitato per sostenere la modifica dell'attuale Piano Spiaggia, considerato inadeguato per lo sviluppo economico del paese e per la fruizione delle aree demaniali.

Per il Comitato, il piano spiaggia <<non tiene conto della situazione socio-economica-culturale cittadina e della fragilissima economia che si sviluppa solo grazie al turismo e alle piccole forme di attività turistiche, spesso e nella gran parte, stagionali che per ovvie ragioni hanno necessità e sopravvivono grazie alle concessioni di spazi esterni comunali e demaniali>>. Il comitato aveva partecipato in passato a un incntro nell'aula del consiglio comunale dove i tecnici incaricati non hanno tenuto conto delle domande presentate prima dell'adozione e dell'approvazione del Piano. <<Non vi è dubbio che l'attuale piano spiaggia non ha considerato - spiegano - in alcun modo la fragile realtà economica e il fragile tessuto sociale della nostra cittadina; non prevedere, o meglio non voler "stabilizzare" le concessioni stagionali o meglio eliminarle, significa distruggere molte attività e posti di lavoro>>.

Il comitato chiede al sindaco Pasquale Ciccone e agli altri organi competenti che si facciano portavoce della situazione con la Regione Calabria e con il Prefetto per modificare il piano spiaggia e prevedere un iter più veloce di concessioni demanilai e comunali. Il Comitato ha aperto un indirizzo email per le richieste di modifica e si avvarrà di tecnici specializzati per redigere le proposte. Prima della presentazione delle proposte sarà indetta in modalità streaming una assemblea di tutti i proponenti.

Tina Ferrera