Incidente stradale sulla Statale 18 tra Scilla e Bagnara

AUTO CONTRO PULLMAN Un incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sulla statale 18, lungo la strada tra Bagnara e Scilla. Un'auto è finita contro un pullman. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Il conducente dell'utilitaria incidentata è stato portato in ospedale, considerato il violento impatto, per accertarne lo stato di salute. Le cause dell'incidente sono comunque in via di accertamento. Sulla statale il traffico ha subìto forti rallentamenti, poi è tornato alla normalità.

+++++AGGIORNAMENTO++++++

-------------I feriti sono due e l'incidente si è verificato sulla "Tirrena Inferiore" al Km 509,850 ---------

Red