BAGNARA CALABRA Aggressione Guardia medica, Libera: "le istituzioni garantiscano il diritto alla salute"

Libera - Presidio - Bagnato Lascia sgomenti la notizia dell'aggressione al medico di turno presso la Guardia Medica di Bagnara lo scorso 21 dicembre. Ancor di più alla luce del fatto che si tratta, pare, della seconda aggressione in pochi mesi, subìta sempre da medici in servizio presso il Poliambulatorio.

Salute e sicurezza: una terra in cui mancano l'una e l'altra, non può dirsi una terra civile. Chiediamo a gran voce che le istituzioni preposte si attivino per garantire il diritto alla salute, fortemente minato dalla chiusura della Guardia Medica nel turno notturno, così come annunciato dall'Asp di Reggio Calabria. Al contempo, non si può non porre l'attenzione sulla questione della pubblica sicurezza: è inaccettabile che un medico possa venire aggredito fisicamente nell'esercizio della propria funzione al servizio della popolazione. Auspichiamo che i responsabili vengano celermente individuati, ed al contempo invochiamo maggiore attenzione da parte di istituzioni e Forze dell'Ordine per la nostra cittadina. Bagnara non merita questa condanna all'oblio. Bagnara esiste. Che le istituzioni politiche e sanitarie se ne ricordino.

Presidio Libera Bagnara - Scilla "Paolo Bagnato - Lea Garofalo"