Nota stampa di "Insieme per Riaprire la Città" sulla chiusura della postazione di guardia medica: "siamo una comunità in ginocchio"

bagnara calabraSiamo una comunità in ginocchio. Siamo quelli che per raggiungerci bisogna attraversare la statale, strada che, se piove, è pure a rischio frane. Siamo quelli senza più l’ospedale di Scilla a soccorrerci.

E ora siamo anche quelli senza una guardia medica che ci assicuri un servizio sanitario di emergenza notturno, anche perché non si trovano medici disponibili a ricoprire un posto per il quale sono stati o rischiano di essere aggrediti, disponibili ad operare in un luogo privo di controlli adeguati, senza sicurezza e protezione. Perché siamo arrivati anche a questo, alle aggressioni a chi fa un servizio fondamentale, nel deserto totale di tutto, un deserto che sentiamo sulla nostra pelle e che non è più possibile tollerare. Ora non abbiamo davvero più nulla.

Chiediamo al presidente Occhiuto di intervenire con urgenza per assicurare a questa comunità l’assistenza necessaria a sopravvivere.In un momento di pandemia globale, noi perdiamo uno dei servizi fondamentali che ci consentono di essere soccorsi anche di notte, di avere una voce che ci rispondaquando noi, i nostri figli, i nostri anziani stiamo male. Serve che tutta la comunità faccia sentire la propria voce, perché ora la misura è colma. Serve che il sindaco e la politica tutta si muovano con forza, insieme alla comunità intera, contro provvedimenti che ci stanno condannando a morire.

Maria Rosaria Gioffrè (Presidente IRC)