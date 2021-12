Rocco Deodato eletto Presidente Provinciale dell'Unpli Reggio Calabria APS

Cons Prov UnpliSi è svolta ieri, nel rispetto delle direttive anti covid 19, l'assemblea elettiva delle Pro Loco della provincia di Reggio Calabria aderenti all'Unpli. L'assemblea provinciale, convocata dal Commissario Marcella Pisano della Pro Loco di Riace, si è svolta a Palmi in una delle sale della Casa della Cultura Leonida Repaci. Hanno partecipato in presenza e per delega tutte le Pro Loco aderenti che hanno eletto gli organi statutari previsti.

Dal verbale dell'assemblea sono risultati eletti:

Rocco Deodato - Presidente provinciale (Palmi)

Componenti di Giunta

Vincenzo Mazzaferro - vice presidente Provinciale (Gioiosa Ionica)

Giuseppe Cristarella - consigliere e segretario Provinciale (Molochio)

Concetta Romeo - consigliere provinciale (Reggio Sud)

Altri Consiglieri provinciali

Bruno Ienco (Bagnara Calabra)

Francesco Antonio Barillaro (Mammola)

Giovanna Di Dia (Motta San Giovanni)

Componenti l'organo di controllo

Domenico Panetta (Siderno)

Giovanni Zito (Cittanova)

Componenti Collegio dei Probiviri

Adriano Massara (San Salvatore).

deodL'assemblea sarà presto chiamata alla prossima seduta per completare i componenti dell' organo di controllo e del Collegio dei Probiviri mancanti. I lavori assembleari sono iniziati dopo una visita guidata ai Musei della Casa della Cultura che ha ospitato i presidenti ed i delegati delle Pro Loco della provincia di Reggio Calabria. A seguire i saluti istituzionali dell'assessore alla cultura della Città di Palmi Arch. Vladimiro Maisano, del Presidente Regionale dell'Unpli dott. Pippo Capellupo, del Consigliere Nazionale e Presidente provinciale di Cosenza Dott. Antonello Grosso La Valle. Nel corso dell'assemblea anche il Presidente Nazionale dell'Unpli ha inviato un messaggio di auguri all'assemblea di Reggio Calabria. Altri messaggi di auguri sono giunti dal Dott. Rocco Militano, già dirigente del settore turismo della Regione Calabria e consulente Unpli, dal Sindaco di Palmi e Consigliere Metropolitano di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Ranuccio che erano tra gli invitati e che non hanno potuto presenziare personalmente.

L'amministrazione comunale di Palmi ha voluto omaggiare tutte le Pro Loco aderenti all'Unpli ed i suoi rappresentanti regionali e Nazionali presenti con il volume della Festa della Varia Patrimonio UNESCO edizione 2019 (ultima edizione realizzata prima del Covid) riconoscendo il grande valore promozionale di cui le pro loco stesse sono portatrici. Appassionato anche l'intervento dell'Avv. Antonio Papalia, già consigliere Comunale di Palmi, e Presidente dell'attivissima Associazione culturale Palmese "Maestrale" che ha voluto ricordare i tanti traguardi raggiunti dalla Pro loco cittadina. Ha chiuso i lavori il Consigliere Regionale della Calabria On. Giuseppe Mattiani che ha dato ampia disponibilità al neo costituito Consiglio Provinciale dell'Unpli e più in generale a tutte le Pro Loco associate. Il neo eletto Presidente provinciale Rocco Deodato ha auspicato una reale sinergia istituzionale e una pronta ripartenza delle attività delle Pro Loco già pesantemente penalizzate dalla pandemia in atto.